C'est au Salon de Düsseldorf (Caravan Salon) que Renault a présenté deux véhicules qui devraient beaucoup vous plaire si vous êtes admiratifs des vans aménagés. Il s'agit du concept Hippie Caviar Hotel que nous vous avons déjà présenté, et du Renault Trafic SpaceNomad qui nous intéresse aujourd'hui.

La transformation du Renault Trafic en SpaceNomad est réalisée par le camping cariste français Pilote. Il est disponible en deux longueurs différentes et deux configurations de sièges pour accueillir 4 ou 5 personnes. Dans tous les cas, ce van est équipé d'un toit escamotable qui renferme un lit de 120x200 cm. Plus bas, et comme dans le Volkswagen California 6.1 que nous avons essayé, se trouve un autre lit dressé après l'inclinaison complète de la banquette.

En tout bon van aménagé et prêt pour l'aventure, le Renault Trafic Space Nomad dispose d'une kitchenette composée d'un évier et d'une cuisinière pour préparer de petits plats. Tout près, on retrouve un réfrigérateur de 49 litres et une table déployable à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour plus de confort, ce van propose même une douchette extérieure pour se rafraichir.

Ce véhicule sera bel et bien commercialisé par Renault et rejoindra son catalogue dès le début d'année prochaine. Il sera disponible, en France, bien évidemment, mais aussi en Suisse, en Allemagne, au Danemark, en Autriche et en Belgique.

Côté motorisation, les clients pourront choisir des moteurs ayant des puissances allant de 110 ch à 170 ch. Les Renault Trafic SpaceNomad équipés du moteur de 150 ch et de 170 ch bénéficient d'une boîte automatique, contrairement au versions les moins puissantes qui ne seront uniquement disponibles qu'avec une boîte manuelle.

Les aventuriers profiteront des phares à Led de série, ainsi que du freinage actif d'urgence, de l'alerte de franchissement de ligne, du système de surveillance du conducteur et de l'alerte d'angle mort.

Les équipements