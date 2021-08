Renault Hippie Caviar Hotel

Si vous avez soif de liberté et d'évasion, que vous rêvez d'une vie nomade mais façon hôtel 5 étoiles, Renault présente le Hippie Caviar Hôtel. Il s'agit d'un van aménagé inspiré des meilleures chambres d'hôtel pour voyager confortablement.

C'est un show-car qui sera présenté au Salon de Düsseldorf à partir du 27 août prochain en compagnie d'une Estafette camping-car 1977. Pour le moment, le constructeur au losange ne montre que des illustrations, mais bientôt, il lèvera le voile sur ce projet fort intéressant à l'heure ou la vanlife prend de plus en plus d'ampleur.

L'habitacle utilise des matériaux naturels comme le bois exotique, les fibres naturelles (lin et laine) et la mousse végétale.

On retrouve un toit terrasse aménagé, un lit amovible sur l'extérieur, une plateforme pour les livraisons par drone etc. La banquette intérieure se transforme en lit de 145 cm x 195 cm. Il peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur en position "contemplation" avec le hayon ouvert comme le montre l'image d'illustration ci-dessus. Enfin, le toit terrasse aménagé, accessible via une échelle extractible, dispose d'une table basse et de deux dossiers amovibles.

"HIPPIE CAVIAR HOTEL propose une expérience 'select' avec des services dignes d’un hôtel 5 étoiles : livraison d’un conteneur logistique (douche, sanitaires, borne de recharge électrique, etc.) à l’emplacement choisi par le client, prestations de conciergerie à commander en ligne avec livraison par drone sur le toit ou sur la banquette en position 'contemplation'. Sans oublier des services annexes comme la mise à disposition de vélos. Tout a été pensé pour un proposer un univers 5 étoiles du camping-car dans une période où la demande explose." peut-on lire sur le communiqué de presse.

Ce camping-car de luxe ne sera sans doute pas commercialisé comme tel. Cependant, Arnaud Belloni, Directeur Marketing marque Renault, a fait savoir que ce "show-car annonce des projets d’envergure". Nous avons déjà hâte de voir le résultat final.