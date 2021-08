Dans de nombreux cas, construire votre propre camping-car en fonction de vos préférences et de vos besoins est une meilleure solution que d'opter pour un produit standard d'une grande entreprise. Si vous disposez d'un budget serré, vous pouvez économiser des milliers d'euros en installant seulement les équipements dont vous avez besoin sans avoir à payer des frais supplémentaires pour des équipements futiles.

Prenez par exemple ce Volkswagen Transporter de 1998 qui a commencé sa vie comme utilitaire de transport de marchandises quelque part en Allemagne mais qui vit maintenant une deuxième vie comme un camping-car fait maison en Bulgarie. Le propriétaire voulait construire un camping-car avec un budget serré, et nous adorons le résultat. La construction complète lui a pris environ sept mois, y compris la remise en peinture complète du véhicule, les modifications intérieures et l'entretien du moteur.

L'espace de vie du Transporter est désormais parfaitement isolé et dispose d'un chauffage au diesel et d'un système de ventilation. Un réservoir de 25 litres fournit l'eau fraîche pour le petit évier et il y a un autre réservoir d'eau grise de 25 litres. Il y a également un réfrigérateur de 12 volts et un réchaud à gaz compact. Le camping-car peut accueillir deux adultes sur un lit double pliable qui cache également un compartiment de rangement. Le fait qu'il n'y ait pas de fenêtres peut sembler un peu bizarre à certains d'entre vous, mais cela permet de maintenir une température basse à l'intérieur.

Ce van est propulsé par un moteur diesel de 2,4 litres développant 78 chevaux (58 kilowatts). Ce n'est sûrement pas le moyen le plus dynamique de se rendre d'un point A à un point B, mais c'est un cinq cylindres très fiable et facile à entretenir. Le plus beau, c'est que l'ensemble du projet a coûté moins de 4 500 dollars, y compris le coût d'achat du Transporter, sa peinture complète, son aménagement intérieur et l'entretien du moteur. C'est ce qu'on appelle du travail de pro !