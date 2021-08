Si on vous donnait l'occasion de voyager avec votre famille dans un camping-car pendant plusieurs mois, vous seriez peut-être intéressé. La kitesurfeuse Nuria Gomà va avoir cette chance, car elle va entamer un voyage de sept mois à travers l'Europe et le Maroc dans un Iveco Daily 4x4 entièrement personnalisé.

Ce projet, baptisé "Iveco Daily Van Life Adventure", peut être suivi sur les réseaux sociaux de Nuria et d'Iveco. Elle aura l'opportunité de visiter certains des plus beaux endroits de notre continent, où la sportive pourra aussi pratiquer le kitesurf.

Galerie: Iveco Daily 4x4 de Nuria Gomà

3 Photos

Cette aventure se déroulera en deux étapes. La première durera cinq mois, d'août à décembre, tandis que la seconde sera achevée au printemps 2022. Le voyage se fera également en Islande, grâce à la préparation complète du camping-car italien.

Le fourgon, livré à la concession Iveco Zona Franca de Barcelone, est équipé d'un moteur turbodiesel de 3,0 litres et 180 ch. Outre les quatre roues motrices, la boîte de vitesses et les trois blocages de différentiel, elle dispose également de disques de frein avec ABS et du contrôle de stabilité ESP.

La transmission peut être manuelle à 6 vitesses, mais dans le cas de cet Iveco de l'extrême, c'est la boîte Hi-Matic automatique à 8 vitesses qui a été choisie.

Galerie: Iveco Daily Camper 2021

30 Photos

La gamme Daily comprend des versions de 3,5 à 7,0 tonnes, avec des volumes de chargement allant de 7,3 à 19,6 m3. Les groupes motopropulseurs vont de 116 à 210 ch. Pour la variante 4x4, les options vont de 5,5 à 7,0 tonnes, avec une charge utile maximale de 4300 kg.

Pour en revenir au camping-car de Nuria Gomà, c'est elle et sa famille qui ont conçu l'intérieur, mais c'est l'entreprise spécialisée Cultura Camper qui s'est chargée de la "camperisation". Le Daily intègre des pneus tout-terrain, un treuil, des feux auxiliaires, des caméras avant et arrière...

En termes de confort au quotidien, elle dispose de trois lits (dont le plus grand est situé sur le toit relevable), d'une cuisine équipée, de toilettes et d'une douche, ainsi que de divers placards et étagères. Bon voyage à Nuria et à sa famille !