Citroën annonce la fin du Grand C4 SpaceTourer et clôt le chapitre des monospaces. Le constructeur aux chevrons affirme que "les aspirations des clients ont évolué, que l’expression de modernité et de valorisation est aujourd’hui portée par d’autres silhouettes, que la façon de penser sa mobilité évolue".

Le grand monoplace s'en va et laisse derrière lui le Citroën C5 Aircross ainsi que le C5 X fraichement présenté par la marque. En tirant sa révérence, le Grand C4 SpaceTourer emporte avec lui tout un segment, celui des monospaces, segment "sur lequel Citroën a été un acteur majeur" depuis 30 ans. La marque a vendu 4,5 millions de monospaces dans le monde.

Depuis son lancement, le Citroën Grand C4 SpaceTourer a séduit plus de 350 000 clients à travers le monde. C'est le descendant direct au tout premier monospace de la marque au double chevron, le Citroën Evasion lancé en 1994. Après plus de 120 000 exemplaires écoulés jusqu'en 2002, il quittera la gamme pour laisser sa place au C8 qui sera commercialisé jusqu'en 2014 après plus de 150 000 ventes.

On souvient également que Citroën a lancé en 1998 le Xsara Picasso qui sera produit entre 1999 et 2012. Véritable phénomène, le Xsara Picasso s'est écoulé à 1 760 000 exemplaires dans le monde ! Quant au C4 Picasso, il a vu le jour en 2006 avant de prendre sa retraite en 2020 sous le nom de C4 SpaceTourer.

À cette époque, les monospaces avaient le vent en poupe, entre 2006 et 2013, Citroën a écoulé 891 000 unités de C4 Picasso. Le constructeur français explique que les ventes de monospaces se sont avérées stables entre 2014 et 2017 "soutenant un rythme d'environ 120 000 ventes par an jusqu'à l'arrivée du C5 Aircross et l'arrêt de la version 5 places compactes".

La production du Citroën Grand C4 SpaceTourer sur le site de Vigo en Espagne s’arrêtera début juillet après l’écoulement du portefeuille de commandes en cours.