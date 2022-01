Citroën C5 Aircross (2022)

Après un peu plus de trois ans de bons et loyaux services, le Citroën C5 Aircross s'offre une petite cure de jouvence. Le SUV de segment C de la firme aux Chevrons n'évolue pas en profondeur, les principaux changements s'articulant autour de son design et de certaines de ses technologies embarquées.

Si vous êtes familier avec la gamme Citroën, vous aurez sans doute remarqué les quelques changements opérés au niveau de la face avant. Au programme : nouveau bouclier, nouvelle calandre et nouvelles optiques à LED, pour un ensemble plus moderne et un peu moins "rond" par rapport à la première phase.

À l'arrière, comme souvent sur les restylages, c'est plutôt léger, avec simplement la signature lumineuse qui évolue. Le Citroën C5 Aircross conserve ses fameux airbump sur les flancs, tandis que de nouvelles jantes de 18 pouces intègrent le catalogue. Le nuancier accueille une nouvelle teinte bleue, celle du modèle présenté en photos, tandis que plusieurs éléments deviennent noirs, comme les rétroviseurs extérieurs et les rails de toit.

À l'intérieur, les changements ne sont pas aussi marqués qu'à l'extérieur, mais les clients remarquerons sans doute l'arrivée d'un nouveau système d'info-divertissement sur l'écran tactile central de 10 pouces. La planche de bord a été légèrement retravaillée, avec de nouveaux aérateurs redessinés et repositionnés. Le levier de vitesses a été remplacé par des commandes "shift-by-wire", tandis que les graphismes du combiné d'instrumentation numérique ont été modernisés.

En termes de confort, nous retrouvons toujours les fameux sièges Advanced Comfort (que l'on trouve également sur les C4 et C5 X) dotés d'un rembourrage supplémentaire de 15 millimètres. En outre, les sièges avant sont chauffants, ventilés et massants. Une nouvelle sellerie en Alcantara et en cuir perforé est disponible pour les versions haut de gamme.

Concernant les motorisations, pas de changement, le Citroën C5 Aircross sera toujours disponible avec les blocs essence et diesel de 130 chevaux, tandis que l'offre hybride rechargeable de 225 chevaux, partagée notamment avec la Peugeot 308, sera une nouvelle fois de la partie.

Citroën n'a pas encore annoncé les prix de son modèle, mais ceux-ci devraient débuter à partir de 27 500 euros pour s'étendre jusqu'à environ 46 500 euros pour la version la plus haut de gamme en hybride rechargeable.