Après notre petit tour d'horizon des futurs modèles Peugeot et DS, passons désormais à Citroën qui, comme de nombreux constructeurs, aura du pain sur la planche ces prochaines années, notamment avec l'électrification de sa gamme.

L'année 2021 fut plutôt riche pour la firme aux chevrons, avec le restylage des C3 Aircross et C5 Aircross (ce dernier ne devrait pas tarder à arriver) et la présentation de la nouvelle C5 X, une sorte de grande berline façon crossover qui arrivera sur nos routes d'ici le début de l'année prochaine.

L'année 2022 sera plus calme avec, comme pour Peugeot, le restylage des petits utilitaires et ludospaces que sont les Berlingo et autres Jumper. En revanche, en 2023, ce sera la prochaine grosse année pour Citroën, avec le lancement du C4 Aircross, un nouveau SUV de segment C qui viendra s'intercaler entre le C3 et le C5 Aircross.

Modèles Type Segment Année Plateforme Code interne C3 Aircross restylé SUV B 2021 EMP2 C5 Aircross restylé SUV C 2021 CMP1 C84 C5 X Berline D 2021 EMP2 Berlingo restylé LUV N1-1 2022 EMP2 Jumper restylé LUV N1-3 2022 X2 FIAT C4 Aircross SUV C 2023 CMP1 C44 C3 Berline B 2023 STAL Small CC21 ë-C3 Berline B 2023 STAL Small CC21 C3 Aircross SUV B 2024 STAL Small CC24 C5 Aircross SUV C 2025 STALL Medium

Ce sera aussi l'arrivée de la nouvelle génération de Citroën C3, qui inaugurera pour le groupe Stellantis une toute nouvelle structure, la STLA Small, une plateforme multi-énergies qui donnera évidemment naissance à la première ë-C3, la variante électrique de la citadine tricolore.

Pour le coup, si la génération actuelle de C3 avait loupé le coche il y a cinq ans en conservant l'EMP2 qui n'est pas adaptée aux motorisations électriques, laissant ainsi Peugeot et sa plateforme CMP prendre de l'avance dans ce domaine, ce sera l'inverse en 2023. La nouvelle Citroën C3 aura le droit à la nouvelle plateforme STLA Medium en premier, une plateforme qui n'arrivera pas avant trois ans pour la prochaine génération de 208.

Après 2023, cela devrait être un peu plus calme pour Citroën, avec l'arrivée en 2024 de la nouvelle génération de C3 Aircross qui sera, elle aussi, basée sur la nouvelle plateforme STLA, tout comme le C5 Aircross qui arrivera en 2025. Ce dernier arrivera deux ans après la présentation des Peugeot 3008 et 5008 de nouvelle génération qui auront inauguré la plateforme STLA Medium.