Comme au sein de beaucoup d'autres secteurs, l'automobile fonctionne par cycle. Tous les constructeurs ont connu des cycles plus ou moins compliqués, avec une gamme vieillissante et des ventes en baisse, puis des remontées spectaculaires avec de nouveaux produits davantage dans l'air du temps.

Chez Peugeot, depuis 2013 et le lancement de la deuxième génération de 308, difficile de voir une once d'ombre à un tableau quasi-parfait, grâce à d'excellents résultats dûs à des produits phares comme l'arrivée du Peugeot 3008 en 2016, ou encore les nouvelles générations de Peugeot 208 et 2008. Ajoutez en plus à cela une montée en gamme indéniable, et vous obtenez l'un des constructeurs les plus attractifs du moment.

Mais un peu plus haut, nous vous parlions de cycle, et toute la difficulté pour Peugeot sera d'entretenir cette dynamique. Cela passera essentiellement par le biais de produits cochant toutes les bonnes cases. Pour cela, le cabinet Inovev a fait le point sur les futurs lancements de la marque d'ici 2026. Et, comme en 2013, c'est encore la nouvelle Peugeot 308 et sa variante SW qui vont donner le tempo des prochains renouvellements de la firme au Lion.

Modèles Type Segment Année Plateforme Code interne 508 restylée Berline / Break D 2022 EMP2 P52 308 "SUV" SUV / Break (?) C 2022 EMP2 R8 Rifter restylé LUV N1-1 2022 EMP2 P54 Boxer restylé LUV N1-3 2022 X2 FIAT 3008 SUV C 2023 STLA Medium P64 5008 SUV D 2023 STLA Medium P74 208 restylée Berline B 2023 CMP1 P21 2008 restylé SUV B 2023 CMP1 P24 e-308 Berline / Break C 2023 EMP2 e-1008 SUV (?) A 2025 ? 308 restylée Berline C 2025 EMP2 208 Berline B 2026 STLA Small P31 2008 SUV B 2026 STLA Small P34

Si la fin de l'année 2021 sera plutôt calme chez Peugeot, 2022 sera riche, sans pour autant être une année de gros lancements comme ce fut le cas en 2021 ou encore 2020. Peugeot prévoit trois restylages, avec la 508 en berline et en break, le duo Rifter/Partner et le Boxer. Une nouvelle silhouette devrait aussi faire son apparition, avec une sorte de Peugeot 308 "SUV", un segment très en vogue en ce moment.

La prochaine grosse année pour Peugeot, ce sera en 2023, avec une véritable avalanche de nouveautés. Les Peugeot 208 et 2008 seront restylées, tandis que les 3008 et 5008 auront le droit à une nouvelle génération et inaugurerons par la même occasion la plateforme STLA Medium du groupe Stellantis, une plateforme électro-compatible bien évidemment. Et pour couronner le tout, c'est aussi cette année que Peugeot devrait dévoiler la e-308, la version 100 % électrique de la compacte sochalienne.

Les années 2024 et 2025 pourraient être plus calmes, avec le lancement d'un nouveau modèle au sein du segment A et qui pourrait se baptiser e-1008. Comme Renault, Peugeot pourrait aller piocher sur d'autres marchés, et notamment le marché sud-américain, pour importer des produits sur le Vieux Continent en les mettant aux standards européens.

Dans le même temps, la Peugeot 308 devrait avoir le droit à son restylage de mi-carrière. En 2026, Peugeot renouvellera ses 208 et 2008 qui, elles aussi, auront le droit à une nouvelle plateforme, la STLA Small, qui aura été inaugurée par le Citroën C3 fin 2023.