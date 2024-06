L'Opel Zafira peut être transformée en camping-car avec les spécialistes de Crosscamp qui ont créé deux versions : le Crosscamp Urban Camper Lite, conçu pour les voyages courts, et le Crosscamp Urban Camper Full, doté de nombreux équipements permanents pour des vacances plus longues.

Les deux versions, basées sur l'Opel Zafira, mesurent 4,95 mètres de long et peuvent accueillir quatre personnes.

Crosscamp Urban Camper Lite

Le Crosscamp Urban Camper Lite peut transporter jusqu'à sept personnes et, en tant que camping-car, il offre quatre places de couchage. À bord, il y a une cuisinière à gaz escamotable à l'arrière (qu'il suffit de rabattre) et un compartiment pour une bouteille de gaz de 1,8 kg. À côté de la deuxième porte coulissante du côté conducteur se trouve un conteneur coulissant, qui peut également être fixé à l'arrière ou complètement retiré du véhicule lorsqu'il n'est pas utilisé. En option, un réfrigérateur portable de 13 litres peut être inséré entre les sièges avant.

La nuit, la banquette située derrière les sièges avant se transforme en lit double (1,4 m x 1,99 m) et l'étage supérieur peut accueillir les deux autres personnes (1,2 m x 2 m). Pour l'éclairage nocturne, deux feux en col de cygne avec prise USB pour recharger les smartphones et autres appareils sont disponibles en option.

Opel Zafira Crosscamp

Crosscamp Urban Camper Full

Le Crosscamp Urban Camper Full, qui peut accueillir jusqu'à cinq personnes, dispose d'un bloc-cuisine avec un évier intégré d'une capacité de 10 litres pour l'eau douce et l'eau usée. La cuisinière à gaz à deux feux est alimentée par une bouteille de gaz de 2,8 kg.

La nuit, la banquette peut être déployée pour offrir deux couchettes de 1,14 m sur 1,99 m, et deux autres couchettes sont disponibles sous le toit surélevé (1,2 m sur 2 m). Les options de rangement standard comprennent un placard de rangement, un filet de rangement sous le plancher du lit et un placard de toit à l'arrière. On trouve également à bord une table multifonctionnelle et quatre prises de courant de 12 volts (plus trois prises de 230 volts).