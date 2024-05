Vous voulez vivre de vraies expériences pendant vos vacances en camping-car ? Alors la société Krug Expedition de Schladming en Autriche a peut-être ce qu'il vous faut. Et plus précisément un rhinocéros sur roues : le Project Rhino XL.

Krug Expedition avait déjà sorti le Rhino normal en 2022 sur la base du Mercedes Atego, mais elle en rajoute encore une couche. XL, tout simplement. Le nouveau 2024 Project Rhino XL est lui aussi basé sur l'Atego et offre une solution clé en main avec trois variantes d'aménagement intérieur différentes, dont deux versions familiales et une pour une utilisation professionnelle.

Le Rhino XL est disponible en trois configurations, le XL 175, le XL 200 et le XL Business. Chacun des véhicules est minutieusement conçu et fabriqué en interne afin de garantir un processus de production de haute qualité jusqu'à la finalisation. Krug Expedition fabrique chaque module en utilisant des panneaux sandwich renforcés qui offrent une excellente isolation et présentent des caractéristiques de performance spécialement conçues pour empêcher la condensation à l'intérieur et consommer moins d'énergie dans des environnements extrêmement froids ou chauds.

En s'inspirant de l'armure robuste du Rhinocéros qui lui a donné son nom, l'entreprise construit également les panneaux de paroi et de plafond de chaque module XL à partir d'un stratifié PRV "incroyablement résistant et durable", qui devrait être exceptionnellement solide face aux dommages.

L'équipement tout-terrain du 2024 Project Rhino XL comprend une transmission intégrale permanente avec trois blocages de différentiel sur les essieux avant et arrière et la boîte de transfert. Un ABS enclenchable et un système de pression des pneus semi-automatique en option aident le voyageur dans ses aventures sur route ou en tout-terrain, même sur les terrains difficiles imprévus.

Une galerie de toit est un complément optionnel pour le Rhino XL et est montée sur la cabine du conducteur avec un éclairage LED pour une utilisation dans des conditions de faible visibilité. Chaque véhicule est équipé de quatre pneus de taille 365/80 R20 adaptés à tous les types de terrains, aussi bien hors route que sur route. Le nouveau Project Rhino XL dispose également d'une quantité impressionnante d'espace de rangement, avec des coffres robustes et un espace de garage spacieux à l'arrière du véhicule.

Les deux plus grands modèles du Project Rhino XL disposent d'un lit double fixe et de deux lits superposés pour des couchages supplémentaires. La cuisine du Project Rhino XL dispose d'un plan de travail pratique, d'un évier en acier inoxydable, d'une table de cuisson à induction Miele à deux zones de cuisson et d'un set de vaisselle et de couverts en option. Un réfrigérateur et un congélateur Vitrifrigo Slim 150 garantissent que tous les aliments périssables soient bien conservés lors de chaque expédition.

Une table coulissante pour la dînette est également disponible en option et peut facilement être transformée en couchette supplémentaire si nécessaire. Un sol en vinyle résistant à l'eau et facile à nettoyer se trouve à bord. Le réservoir principal d'eau douce du Project Rhino XL a une capacité de 545 litres, afin de garantir l'utilisation d'eau propre, même lors de longs voyages.

Krug Expedition s'est fixé pour objectif de développer le véhicule d'expédition le plus abordable au monde. Tous les véhicules Project Rhino XL commencent à un prix de 485.000 dollars US, soit environ 445.000 euros. La série Project Rhino plus petite commence à 390.000 dollars, soit environ 359.000 euros. Une part fixe des recettes de chaque Rhino Line vendue soutient l'organisation de protection de la faune Nkombe Rhino, basée en Afrique du Sud.