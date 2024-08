Si vous voulez conduire la Shelby Cobra de Steve McQueen, c'est votre moment ! La maison de vente aux enchères Mecum Auctions possède en effet dans son garage l'une des voitures américaines les plus célèbres de tous les temps, conduite par une légende du cinéma.

Le problème, c'est qu'il faudra un chèque assez important pour résister à la concurrence des nombreux collectionneurs intéressés par la Shelby. Mecum estime que la Cobra pourrait valoir entre 1,25 et 1,5 million de dollars (1,1 et 1,4 million d'euros).

L'histoire

En fait, la première curiosité concernant cet exemplaire est qu'il n'a jamais appartenu à McQueen. En effet, le premier propriétaire fut le producteur de films David L. Wolper, tandis que le second était Elmer Bernstein, qui a ensuite prêté la voiture à McQueen entre 1965 et 1967.

Le V8 289 de la Shelby Cobra L'intérieur de la Shelby Cobra

Par la suite, la voiture a été vendue à un collectionneur américain, avant de se retrouver en Suisse en 2003 et au Royaume-Uni en 2006, où elle est restée jusqu'à cette année, parcourant un total d'environ 27 000 km.

Comme le montrent les photos, elle est en bon état (mais pas parfaite). Bien que la voiture ait été repeinte au début des années 2000 et qu'un arceau de sécurité et de nouvelles jantes Halibrand de 15" aient été ajoutés, l'intérieur est particulièrement " usé ".

Complètement d'origine

Les collectionneurs apprécieront certainement le fait que la carrosserie et le moteur sont entièrement d'origine. Plus précisément, sous le capot de la Cobra se trouve un V8 4,7 (le moteur 289) couplé à une boîte de vitesses manuelle à 4 rapports qui transmet la puissance aux seules roues arrière.

La Shelby Cobra conduite par Steve McQueen mise aux enchères

En outre, la voiture est inscrite au Shelby Register et est donc considérée comme une pièce de collection à part entière. Alors, si votre compte en banque le permet et que vous êtes un grand fan de l'histoire de la Cobra et de Steve McQueen, il ne vous reste plus qu'à enchérir.