AC Cars revient en force. Le constructeur britannique à l'origine de la légendaire Cobra, rendue encore plus célèbre par la suite grâce à l'élaboration de Carrol Shelby, a dévoilé la Cobra GT Coupé, son premier modèle à toit en 123 ans d'histoire.

Produite en 99 exemplaires seulement au prix de 383 000 euros (hors taxes), elle est équipée d'un V8 hurlant de plus de 800 chevaux.

L'hommage au roadster

Malgré une carrosserie inédite (ou presque, puisque l'AC A98, un coupé de course, a participé aux 24 heures du Mans en 1964), la forme de la GT rappelle dès le premier regard celle de son ancêtre. Un design riche en courbes et en flancs, un long capot et des passages de roues musclés restent les principales caractéristiques de ce qui est, à toutes fins utiles, un modèle intemporel.

Sans surprise, les proportions sont également les mêmes que celles du roadster. Selon AC, l'empattement est de 2,57 m, la longueur de 4,23 m et la largeur de 1,98 m. Un autre élément important est l'équilibre du poids, qui est de 50 % sur les deux essieux.

Cet élément, combiné au centre de gravité bas, au châssis spécialement développé et au poids (relativement) faible de 1 450 kg, promet une expérience de conduite plutôt intéressante à bord de la Cobra.

Plus ou moins extrême

Les premières livraisons du coupé GT débuteront fin 2025 et les clients auront le choix entre deux versions. En effet, il y aura le modèle de base avec une puissance "limitée" à 456 ch, tandis que l'édition Clubsport offrira une puissance impressionnante de 810 ch, complétée par un supercharger.

L'accélération et la vitesse de pointe n'ont pas été déclarées, mais il est probable que, surtout dans la variante la plus puissante, elles seront comparables à celles d'une supercar moderne. Dans l'ensemble, les prémisses sont assez intéressantes et nous sommes impatients de les voir en vrai.