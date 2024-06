Vous voulez apprendre à utiliser une boîte de vitesses manuelle ? Nous vous conseillons de commencer par une voiture bon marché et peu puissante, afin de vous habituer au fonctionnement d'une boîte de vitesses manuelle sans être submergé. L'icône du jazz Herbie Hancock a fait le contraire, choisissant d'apprendre à conduire sur l'une des voitures les plus puissantes et les plus performantes des années 1960 : une Shelby Cobra.

La carrière de Hancock a commencé à décoller au début des années 1960 et, au lieu d'acheter un break pour transporter son groupe en tournée, un ami l'a convaincu d'apporter son premier gros salaire à un concessionnaire new-yorkais pour acheter une Cobra originale. Selon Tom Cotter, de Hagerty, Hancock sortait la voiture à la fin de chaque journée pour apprendre à manier l'embrayage et faire avancer la voiture, jusqu'à ce qu'il se sente suffisamment à l'aise pour commencer à la conduire.

Le musicien de jazz a ensuite conduit la Cobra quotidiennement pendant des années, l'utilisant pour se rendre dans tout New York pour des concerts et pour des voyages plus longs vers des villes comme Chicago et Boston. Cotter raconte que Hancock a fait une course de vitesse avec la Cobra dans les rues de Manhattan à 3 heures du matin, au volant de la Ferrari d'une autre superstar du jazz, Miles Davis, qui lui a conseillé de vendre la voiture avant qu'elle ne le tue, ce qu'il n'a jamais fait.

Hancock, qui a aujourd'hui plus de 80 ans, possède toujours la Cobra que vous voyez ici. Selon Tom Cotter, cela fait de lui le plus ancien propriétaire d'origine d'une Shelby Cobra au monde.

La voiture elle-même, châssis CSX2006, est la sixième Shelby Cobra qui a été construite. Elle n'a pas été construite par Carroll Shelby, mais par son ami Ed Hughes, qui a construit un certain nombre des premières Cobra dans son atelier de Pittsburgh, avant même que Carroll ne dispose d'un atelier pour construire ses voitures.

Et contrairement à la plupart des premières Cobra, celle-ci a conservé son V8 d'origine de 4 260 cm³, que l'on pense être un bloc résiduel de la campagne Falcon Safari de Ford. Elle possède également quelques autres pièces uniques excentriques, comme un radiateur sur mesure et un carburateur à deux barils. Cette voiture n'a pas été restaurée, seuls le câblage et d'autres pièces mineures ont été remplacés. Le kilométrage ? Environ 209 000 km, selon le mécanicien de Hancock. Une voiture bien conduite, dirions-nous.