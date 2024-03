Vous vous souvenez de la Shelby Series 1 ? Sortie en 1997, c'était une étrange tentative de supercar à tête de poisson-chat qui provenait directement de Shelby American et promettait des performances dignes d'une Cobra avec des technologies modernes. Au lieu de cela, les acheteurs se sont retrouvés avec une voiture GM à moteur Oldsmobile-Aurora qui souffrait de graves problèmes de qualité. Seules 249 voitures ont été fabriquées, et vous êtes donc pardonné si vous l'avez oubliée. La Série 2, introduite en 2018, promettait de résoudre tous ces problèmes, et maintenant - 25 ans après l'introduction de la Série 1 - les commandes sont ouvertes pour un lot de dix coupés de la Série 2, construits sous licence par Wingard Motorsports.

Bien qu'il ne s'agisse pas techniquement de la première série de la Série 2 - quatre voitures de la Série 2 ont été vendues en 2018, également sous licence de Wingard - c'est la première fois que la Shelby Série 2 sera disponible en tant que coupé à toit rigide. Trois de ces dix coupés au total seront entièrement fabriqués en aluminium ; les sept autres recevront des panneaux de carrosserie en fibre de carbone. Wingard construit les voitures sans moteur, mais a rassemblé plusieurs choix de groupes motopropulseurs que les propriétaires pourront faire installer plus tard, notamment un V8 Windsor avec une transmission séquentielle à six vitesses ou un ensemble électrique "Performance EV" non spécifié. La rumeur dit que le châssis est capable de supporter jusqu'à 1 100 chevaux, et que des étriers de frein à six pistons sont montés sur la bête, de sorte que les groupes motopropulseurs disponibles peuvent être un peu plus fous si on le souhaite.

Quel que soit le groupe motopropulseur choisi, les acheteurs doivent être prêts à en payer le prix. La Série 2 roller est proposée à partir de 385 600 dollars (357,836 euros) pour un modèle en fibre de carbone ; les voitures à carrosserie en aluminium sont proposées à partir de 498 200 dollars (462,329 euros). Le groupe motopropulseur le moins cher sera proposé à partir de 83 500 dollars (77,488 euros) - avant installation - et la facture grimpera à partir de là, ce qui signifie que même ceux qui cherchent à faire des économies dépenseront environ un demi-million de dollars pour conduire leur nouvelle Shelby Series 2. Les voitures, bien que construites sous licence sans moteur, recevront un numéro de série Shelby American et seront enregistrées dans le registre officiel des voitures Shelby.

2018 Shelby Series 2 Interior

La Série 1 originale était un peu une bizarrerie automobile, et il est bon de voir que les composants restants sont toujours utilisés pour construire des voitures utilisables. Espérons simplement que pour un demi-million, l'intérieur sera un peu plus... haut de gamme cette fois-ci.

