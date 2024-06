Il existe de nombreuses façons de dépenser 15 000 $ (soit environ 13 788 €) si vous aimez les choses rapides sur quatre roues. Cependant, on peut être sûr que la plupart de ces véhicules ne détiennent pas de record du monde "Guinness" comme le kart à réaction le plus rapide du monde, actuellement en vente au Kansas.

Ce kart a remporté son prix Guinness World Records le 8 octobre 2021, atteignant 184,4 km/h. Une poussée plus rapide aurait nécessité plus de puissance (de quoi rendre l'engin encore plus dangereux) des deux moteurs à réaction KingTech K450G4 et aurait même annulé leur garantie.

Un cercueil roulant ?

Le kart, construit par Skylar January, a nécessité 18 mois de recherche, notamment sur les moteurs à réaction, les coefficients de traînée et les châssis de karting. Il a d'abord testé les moteurs à réaction sur un cyclomoteur qui consommait 1,6 km par gallon de carburéacteur avant de passer au kart. Il a fallu six mois à lui, son père et à son frère pour terminer la construction de l'engin.

L'achat est livré avec le certificat, le châssis du kart avec le levier de vitesses et les deux moteurs à réaction légèrement utilisés. Si vous souhaitez posséder le cyclomoteur, en plus, January offre à l'acheteur la possibilité de le négocier. Le duo utilise les mêmes moteurs à réaction pour que vous puissiez vous déplacer rapidement en ville de deux manières très cool. Mais pas sûr que cela garantisse votre sécurité, dans les deux cas d'ailleurs...