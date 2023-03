Pas besoin d'un moteur puissant pour réaliser des temps impressionnants sur circuit. En fait, le poids est tout aussi important que la puissance : moins vous en avez, plus vous allez vite.

Les Superkarts de Division 1 ne développent que 100 ch mais ils ne pèsent que 145 kg sans le pilote. Cela leur confère un rapport poids/puissance exceptionnel, et l'équipe de la chaîne YouTube Overdrive a pu s'en faire une bonne idée sur le circuit de Rockingham, au Royaume-Uni.

Puisque ces Superkarts n'ont pas de ceinture de sécurité, ils fonctionnent davantage comme des motos à quatre roues que comme des voitures de Formule 1, ce qui accroît le danger. Ils développent environ 690 ch par tonne, soit plus que la McLaren Senna et que n'importe quelle GT3 en compétition !

La vidéo d'Overdrive montre à quel point il est difficile et effrayant de piloter un kart D1, même sans le pousser dans ses retranchements. Callum, le premier à s'y coller, est parti en tête-à-queue dans le premier virage après avoir mis un tout petit coup d'accélérateur avant que les pneus ne soient à la bonne température. Il lui a fallu quelques tours pour attaquer et atteindre 168 km/h en ligne droite, et son relais s'est conclu par une manche de veste brûlée par les composants du moteur situé à côté de lui.

Scott, qui a une certaine expérience en ayant piloté d'anciennes monoplaces de F1, a d'abord établi un temps de référence au volant d'une Subaru modifiée par Overdrive pour qu'elle soit plus rapide qu'une Lamborghini. Ainsi, l'affaire a été réglée en un peu plus d'une minute. Une fois installé dans le kart, le pilote est parvenu à améliorer sa marque de plus de deux secondes. Et malgré son expérience avec des F1, ce moment en piste avec le Superkart l'a véritablement retourné !