La McLaren Senna est une supercar hyper-puissante que seuls quelques privilégiés ont la chance d'avoir dans leur collection. Elle délivre 800 ch, mais pour les plus téméraires, il existe aussi la McLaren Senna GTR qui est exclusivement réservée à une utilisation sur circuit.

Plus puissante et plus performante, la McLaren Senna GTR est aussi plus exclusive que la Senna standard puisque le constructeur de Woking n'a produit que 75 exemplaires. On se souvient que tous avaient été réservés avant même que McLaren ne la présente au public.

Si vous avez toujours rêvé de posséder une McLaren Senna GTR, c'est peut-être votre jour de chance. Le 28eme exemplaire vient d'être mis en vente aux enchères en Californie. Il a été livré à son actuel propriétaire en janvier 2020 et n'a parcouru qu'un peu plus de 600 km.

De série, il coûtait environ 1,7 million de dollars, mais cet exemplaire a été personnalisé par son propriétaire ce qui porte le prix final à 1,8 million de dollars. Rien que sa peinture spéciale a coûté 23 525 dollars, sans ajouter les 40 000 dollars demandés par McLaren pour la livrée spécifique inspirée de la McLaren GTR des 24 Heures du Mans (1997).

Le propriétaire de ce bolide hors normes précise dans sa description que sa voiture bénéficie également du système anticollision avec radar et caméra arrière et une suspension pneumatique.

Au moment où nous rédigeons ces lignes, il reste très exactement 10 jours pour placer vos enchères. La meilleure offre est actuellement de 1,3 million de dollars, mais les enchères risquent de s'emballer une fois que l'offre sera arrivée à échéance. Nous ne serons pas étonnés de voir cette supercar trouver preneur à deux millions de dollars, ou même plus, après tout, c'est une voiture rare que les riches collectionneurs pourraient s'arracher.

Pour rappel, la McLaren Senna GTR embarque un V8 4.0 litres biturbo de 825 ch pour 800 Nm de couple. Avec seulement 1180 kg sur la balance, son rapport puissance/poids est de 694 ch par tonne, soit la meilleure valeur pour une McLaren.