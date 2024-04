Se montrer devant la caméra au volant d’une supercar n’est jamais une bonne idée. Le conducteur de cette McLaren Senna de 789 chevaux l'a découvert à ses dépens après avoir perdu le contrôle sur une voie publique en Californie, percuté un immeuble et causé de sérieux dégâts.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, lundi matin, montre une Senna qui déambule sur Ventura Boulevard dans le quartier de Woodland Hills, à Los Angeles (en Californie), avant de tenter un 360 devant une foule debout au milieu de la rue. La Senna poursuit sa figure de style à la réaccélération avant de perdre le contrôle et de faire un écart dans le trottoir devant un concessionnaire Lexus.

1,3 million d'euros partis en fumée

La vidéo, publiée sur Reddit, suit les conséquences de l'accident, et ce n'est pas joli à voir. L’avant est écrasé contre l’extérieur du concessionnaire, légèrement appuyé contre une Toyota Camry garée à l’extérieur. L'ensemble de l'avant est enfoncé, la porte côté passager est entrouverte et la roue avant droite est poussée vers l'arrière et vers l'extérieur.

On ne sait pas qui conduisait cette Senna au moment de l'accident. Selon l'utilisateur de Reddit slattdemon99, c'est l'éditeur de la vidéo, Edmond "Mondi" Barseghian, était au volant. Il s'agit d'un YouTuber, devenu célèbre en 2023 pour avoir explosé son Hummer EV après l'avoir conduit pendant seulement 15 kilomètres.

Dans une vidéo publiée sur la chaîne de Barseghian il y a quatre jours, on peut le voir prendre livraison de ce qui semble être cette même Senna, la conduire rapidement sur la voie publique et la décrire comme "vraiment effrayante". Des photos de la voiture sont également apparues sur son compte Instagram pas plus tard que dimanche après-midi.

Compte tenu de la valeur de la Senna, il est peu probable que les dégâts soient pris en charge par la compagnie d'assurance. Mais la voiture ne sera certainement pas bon marché à réparer, surtout si la monocoque en fibre de carbone est endommagée. Il vaudra mieux qu'il ne la touche plus jamais, ni aucune autre voiture d'ailleurs...