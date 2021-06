Lorsque la McLaren 720S a été lancée en 2017, vous avez peut-être immédiatement dépensé votre argent pour en acheter une, en pensant que c'est ce que vous pouvez obtenir de mieux de la part du constructeur britannique à ce moment-là - pour découvrir qu'un an plus tard, la McLaren Senna arrivait. Ça craint, non ?

C'est certainement un problème que vous n'avez jamais eu, ou peut-être que si, mais quoi qu'il en soit, Darwinpro a une solution pour ceux qui n'ont pas pu mettre la main sur une Senna ou sur la Senna GTR, version réservée à la piste.

Galerie: Kit Senna GTR pour la McLaren 720S

11 Photos

Darwinpro, qui se spécialise dans les kits de carrosserie pour supercars, souhaite que les propriétaires de 720S aient un avant-goût du jouet de piste à un million d'euros dans sa dernière version. L'ensemble du kit, qui comprend un pare-chocs avant, des jupes latérales et un diffuseur arrière, est inspiré de la Senna GTR. Les différents éléments sont en fibre de carbone, bien sûr, et ne sont donc pas vraiment bon marché, mais cela n'a pas d'importance, n'est-ce pas ?

Le prix affiché est de 18 550 $ (15 260 €), mais Darwinpro a précisé que ce prix est basé sur les articles en stock uniquement. L'entreprise contactera le client une fois la commande passée pour confirmer les détails d'expédition et les prix applicables.

Si vous avez remarqué que l'aileron arrière massif de la Senna GTR ne fait pas partie du pack, c'est parce que vous devez l'acheter séparément auprès de Darwinpro. Il est disponible en deux types : l'aile de coffre en fibre de carbone de style Senna GTR est proposée au prix de 6875 $ (5655 €), tandis que la même aile mais avec des capuchons latéraux est proposée au prix de 9375 $ (7711 €).

Vous aimez les améliorations du kit ? Vous pouvez visiter le lien source ci-dessous pour plus de détails, ainsi que les informations de contact pour passer commande. Nous venons de résoudre un problème qui touche probablement que 1% de la population. Pour nous, simple mortels, nous pouvons toujours acheter une Senna GTR Lego Technic que nous pourrons exposer dans notre garage.