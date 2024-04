Un petit kart équipé d'un moteur de tondeuse à gazon de 10 chevaux est très amusant. Quant aux karts de course professionnels dotés d'un moteur de 250 cm3, ils développent environ 50 chevaux et peuvent allègrement dépasser les 140 km/h en quelques secondes. Mais le kart présenté ici est spécial, car il est équipé d'un moteur de 1 340 cm3 provenant d'une Suzuki Hayabusa, assisté par deux turbocompresseurs. Il développe 800 ch, ce qui est suffisant pour qualifier officiellement cette bête aux allures de Batmoblie de complètement folle.

La construction nous vient de Snail TV sur YouTube, et la vidéo commence par des flammes sur le banc d'essai. En matière de scènes inaugurales, c'est difficile à battre. Mais entendre cette chose mettre les gaz un peu plus tard est également très agréable. Entre les deux, nous avons droit à un récapitulatif des pièces cassées lors de la séance, présenté avec désinvolture comme s'il s'agissait d'une simple remise à neuf d'une Toyota Corolla.

Le principal problème concerne l'essieu du kart. Apparemment, les 800 CV "déchirent" tout. En regardant le clip, on se rend compte que quelque chose ne tourne pas rond lorsque le boost arrive. Les essais au banc commencent à la cinquième minute de la vidéo, mais c'est vers la septième minute que les choses se gâtent. La roue arrière est dans tous ses états à mesure que le régime augmente, et c'est à ce moment-là que les choses s'arrêtent. L'essieu était en train de cisailler une rainure de clavette dans le moyeu, le déchirant littéralement. C'est le prix à payer pour des chevaux obscurs.

Tel est le prix à payer pour une puissance obscène. Outre la paire de turbos, le moteur de la Hayabusa est réglé pour fonctionner avec du carburant à indice d'octane élevé et embarque suffisamment d'équipements électroniques pour lancer un vaisseau spatial. Il embarque également des réservoirs d'air pour un kit de changement de vitesses pneumatique, et des entretoises ont été installées pour que les pneus arrière soient suffisamment écartés pour les tests sur banc d'essai. Celles-ci ne resteront pas en place pour la piste, mais nous aimons bien le look widebody.

En parcourant la chaîne YouTube, nous constatons qu'il ne s'agit pas de leur première incursion dans le domaine des karts surpuissants. Nous avons hâte de voir ce kart en action lorsqu'il aura cessé de casser des pièces.