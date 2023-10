Les Guinness World Records sont depuis longtemps une source de fascination et d'inspiration pour le monde entier. Ces exploits humains, qui repoussent souvent les limites de ce que nous percevons comme possible, constituent un cocktail parfait de divertissement et d'importance. Ils captivent notre imagination et mettent en évidence les capacités extraordinaires d'individus qui osent rêver grand.

Parmi ces célébrités qui battent des records, un cascadeur italien a récemment inscrit son nom dans les annales de l'histoire en réalisant une cascade deux roues avec un camion.

Un record en trois tentatives !

Au cœur de l'Italie, un cascadeur de 43 ans, Marco Davide Giony, a fait la démonstration de ses extraordinaires talents de conducteur. Lors d'un spectacle retransmis en direct à la télévision, Marco a fait passer un camion Renault dans un espace très étroit sur deux roues. L'espace était de 4 mètres et Marco a maintenu le camion sur deux roues sur une distance de 10 mètres. Cette performance a officiellement inscrit son nom dans le livre Guinness des records.

Galerie: Record du monde Guinness pour un camion conduit sur deux roues

2 Photos

Le parcours de Marco vers le record du monde n'a cependant pas été exempt d'épreuves et de mésaventures. Ses premières tentatives ont été gâchées par des obstacles inattendus et, lors de son premier essai officiel, il a eu du mal à garder le contrôle du camion, qui s'est dangereusement déporté sur la gauche et a renversé les barrières latérales. Lors de sa deuxième tentative, il a surcompensé en se déportant cette fois-ci trop à droite et, une fois encore, les barrières se sont effondrées.

C'est la troisième et dernière tentative qui déterminera le sort de Marco. Il a habilement guidé la machine à travers le minuscule espace, la faisant atterrir en toute sécurité sur ses quatre roues. "Je suis encore sous l'effet de l'adrénaline et ma main est faible", s'exclame-t-il quelques instants après sa réussite. Après avoir reçu son certificat Guinness World Records, Marco a partagé la scène avec son fils, qu'il prépare à suivre ses traces en tant que cascadeur et batteur de records.

Un exploit qui s'ajoute à une longue liste

L'exploit extraordinaire de Marco Davide Giony vient s'ajouter à une liste de records de deux roues impressionnants. L'un des records les plus remarquables est celui du chinois Sun Jinguo, en 2013, qui a réalisé l'espace le plus étroit franchi par un tracteur sur deux roues, avec une précision stupéfiante d'un mètre. En 2016, le Britannique Alastair Moffatt a inscrit son nom dans le livre des records en conduisant une Mini Cooper sur deux roues dans l'espace le plus étroit jamais réalisé, d'une largeur de 50 centimètres seulement.