Vous avez peut-être acheté un billet de loterie en espérant qu'il allait changer votre vie. Il est également probable qu'en le tenant entre vos doigts, vous vous soyez imaginé gagnant le gros lot, allongé au bord de la piscine en savourant une boisson rafraîchissante, sans plus ne jamais avoir à travailler.

Mais ce que nous vous présentons dans cet article est bien mieux qu'une banale piscine. Un rêve pour tout passionné d'automobile : avoir une maison avec une piste de karting dans le jardin. C'est sans aucun doute la meilleure façon d'éviter les files d'attente inutiles, de payer 15 ou 20 euros pour 10 minutes de session et de devoir rouler en compagnie de pilotes se prenant pour Michael Schumacher ou Lewis Hamilton.

Une villa avec une piste de karting, pour plus de 2,7 millions d'euros

Bien entendu, lors de sa mise en vente, ce cadre idyllique affichait un prix plutôt élevé : 2 780 000 euros. Savourer la vie, de cette façon, coûte cher.

C'est bien plus que le circuit

Cette impressionnante demeure a été mise en vente en Irlande, par l'intermédiaire de l'agence immobilière Stanley Bes. À l'époque, nous ne pouvions pas vous donner beaucoup de détails sur le circuit, si ce n'est qu'il offrait un bureau de contrôle des courses, sa propre cuisine (s'éloigner du circuit pour déjeuner pourrait être considéré comme une perte de temps), ainsi qu'un atelier pour régler les karts.

De plus, d'après la publicité, il était approuvé par la British Motor Sports Association, ce qui permettait de participer à des courses officielles... Que demander de plus ? Bien que le circuit soit l'attraction principale de ce complexe, il ne faut pas oublier qu'il y avait d'autres installations de loisirs, comme une piscine chauffée, un sauna, un cinéma, un héliport et une aire de jeux pour les enfants.