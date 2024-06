La nouvelle Lamborghini - actuellement connue uniquement sous le nom de code 634 - sera extrêmement puissante. Nous savons déjà que le nouveau moteur V8 biturbo développe 789 chevaux, mais la remplaçante de la Huracán sera hybride. Cela signifie que plus de puissance sera fournie par les moteurs électriques, et Stephan Winkelmann, le patron de Lambo, a récemment fait allusion à la puissance combinée : Plus de 887 ch.

Le PDG a récemment publié une présentation "officielle" de la 634 sur LinkedIn, où il a révélé la puissance du système avec le moteur thermique et les moteurs électriques combinés. Malheureusement, il ne partage rien de plus, mais il n'est pas exagéré de dire que le chiffre final pourrait même dépasser les 900 ch.

La déclaration de Winkelmann intervient quelques semaines seulement après l'annonce officielle de Lamborghini concernant le V8. Il s'agit d'un nouveau moteur de 4,0 litres, bien qu'une version de 3,8 litres soit actuellement utilisée en compétition dans le prototype SC63 LMDh. Le moteur de série développe 789 ch en tournant à 10 000 tr/min à l'aide d'un vilebrequin à plat et d'une commande de soupapes à linguets inspirée de la course. La puissance maximale est atteinte entre 9 000 et 9 750 tr/min, et la puissance maximale de 730 Nm entre 4 000 et 7 000 tr/min.

Il y a moins de détails sur la partie hybride de ce savant mélange de performances. Nous savons qu'il s'agira d'un système à trois moteurs, dont l'un sera incorporé entre le moteur et la transmission. Les détails concernant les deux autres ne sont pas connus, mais on peut supposer qu'ils seront montés sur les roues avant. Lamborghini ne mentionne pas la puissance électrique, mais avec plus de 887 ch pour l'ensemble du moteur, le calcul de base suggère que les composants électriques contribueront à hauteur de 100 ch environ.

La remplaçante de la Huracán sera présentée au mois d'août. Ne soyez pas surpris si Lamborghini partage encore quelques teasers d'ici là.