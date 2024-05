L'héritière de la Lamborghini Huracan n'a pas encore de nom officiel, seulement le numéro de projet Lamborghini 634, mais dès aujourd'hui, nous savons déjà exactement à quoi ressemble son moteur hybride rechargeable V8 biturbo.

En effet, la Maison au Taureau nous fait savoir que le moteur qui remplacera le célèbre V10 atmosphérique est une unité de puissance conçue de A à Z par Lamborghini, combinée à trois moteurs électriques et à la boîte de vitesses à double embrayage à 8 rapports vue sur la Revuelto et optimisée pour la nouvelle Huracan.

Un V8 biturbo hybride de 800 ch

En entrant un peu plus dans les détails techniques, on découvre que la deuxième Lamborghini HPEV (High Performance Electrified Vehicle), qui perpétue la tradition de la Huracan, est dotée d'un V8 biturbo de 4,0 litres développant 800 ch entre 9 000 et 9 750 tr/min et atteignant une vitesse maximale de 10 000 tr/min.

Lamborghini V8 biturbo hybride, vue de face

Ce sont des valeurs dignes des voitures de course, y compris le couple de pointe qui est constant à 730 Nm entre 4 000 et 7 000 tr/min. Ceci est également dû à l'intégration du moteur électrique installé dans le V8 biturbo lui-même.

Lamborghini V8 biturbo hybride, détail du système électrique

Le système électrique arrière est positionné entre le nouveau V8 et la transmission automatique à double embrayage, intégrant l'unité électrique axiale et l'inverseur dans un élément compact et léger. Ce moteur électrique fournit 110 kW (150 ch) au système hybride rechargeable et un couple de 300 Nm.

Un son unique pour la nouvelle supercar Lamborghini de 2024

Un autre détail intéressant dévoilé par Lamborghini concerne la sonorité de la nouvelle supercar, qui aura son propre caractère sonore donné par le volume et la fréquence du V8 à haut régime.

Lamborghini V8 biturbo hybride

Lamborghini rappelle que les débuts de la nouvelle Huracan, qui pourrait s'appeler Temerario, sont prévus pour 2024, troisième étape du processus d'électrification entamé avec la Revuelto et l'Urus SE.