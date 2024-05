La gamme Lamborghini sera très différente à cette époque l'année prochaine. L'Aventador ne sera plus qu'un lointain souvenir, l'Urus sera une motorisation hybride et l'Huracan va être abandonnée, remplacée par une nouvelle voiture de sport hybride dotée d'une technologie similaire à celle de la Revuelto

Nous avons vu des photos espion du successeur depuis un moment maintenant, mais le constructeur automobile n'a confirmé que quelques détails sur sa nouvelle supercar d'entrée de gamme, jusqu'à présent, comme le fait qu'elle abandonnera le V10 pour un V8 hybride rechargeable. La société italienne conserve les précieux détails tels que les performances, le prix et l’autonomie électrique pour ses débuts complets.

Heureusement, nous n'aurons pas à attendre trop longtemps. La nouvelle Lambo devrait apparaître dans quelques mois seulement. En attendant, voici ce que nous savons, concernant cette voiture de sport de nouvelle génération.

Quel sera son nom ?

Avant l'Huracan, il y avait la Gallardo, les deux voitures portant le nom de taureaux de combat et le successeur perpétuera cette tradition. Lamborghini a déposé le nom "Temerario" auprès de l'Office de la propriété intellectuelle de l'Union européenne en février, mais rien ne prouve que cela pourrait être utilisé sur cette voiture de sport.

A quoi va-t-elle ressembler ?

Lamborghini ne va pas s'écarter de sa conception habituelle fortement incliné. Des photos espion du nouveau modèle montrent une supercar basse et large qui emprunte des éléments de style à la Revuelto. Ce véhicule est doté de phares minces et de grandes prises d'air à chaque coin du pare-chocs (comme pour la Revuelto), mais un élément d'éclairage LED unique en forme d'hexagone donne au successeur de l'Huracan son look distinctif. Cette forme hexagonale se retrouve également à l’arrière, avec un embout d’échappement massif monté au centre.

Ce rendu imagine à quoi pourrait ressembler la nouvelle voiture de sport sur la base des photos espion que nous avons déjà vues. De nombreux éléments que nous avons aperçu sur ces prototypes, comme les phares ultra-minces et les éléments d'éclairage hexagonaux, sont susceptibles d'en faire la production. Et comme l'Huracan, le design devrait être plus propre et plus simple au début avant que Lamborghini n'ajoute des ailes et des diffuseurs supplémentaires pour les variantes qui suivront.

Et sous le capot ?

Fini le V10 atmosphérique, au lieu de cela, ce nouveau modèle aura un moteur V8 hybride rechargeable turbocompressé avec une cylindrée et une puissance non divulguées. Les rumeurs suggèrent qu'il aura une ligne rouge de 10 000 tr/min et que les turbos ne se déclencheront pas tant que le moteur n'atteindra pas 7 000 tr/min. Il serait associé à la transmission automatique à double embrayage à huit rapports de la Revuelto.

Lamborghini n'a pas précisé la puissance que produirait le nouveau groupe motopropulseur hybride. L'Huracan STJ,qui a fait ses débuts il y a un peu plus d'un mois, est arrivé avec 631 chevaux et 565 Nm de couple. Les Revuelto et Urus SE récemment révélés produisent respectivement 1 001 et 739 chevaux, il y a donc de la place pour que la nouvelle supercar produise un peu plus de puissance que l'Huracan qu'elle remplace.

Quand fera-t-elle ses débuts ?

Lamborghini a annoncé qu'elle dévoilerait le successeur de l'Huracan en août mais n'a pas encore fourni de date précise. On sait cependant que le Concours d'élégance de Pebble Beach a lieu ce mois-là aux États-Unis, ce qui n'exclut donc pas une apparition de la supercar.

Quelle date pour la mise en vente ?

Le constructeur automobile italien n’a pas précisé quand sa nouvelle voiture sera mise en vente. Cependant, Lamborghini a précédemment déclaré qu'elle hybriderait toute sa gamme d'ici 2025, et avec l'Huracan sur le point de disparaître, nous devrions voir son remplaçant prendre la route d'ici la fin de l'année prochaine.

Quel sera son prix ?

L'Huracan actuelle coûte plus de 240 000 € (de base et hors malus) et peut atteindre 385 922 € pour la version STO. Nous ne serions pas choqués si le prix de départ de la nouvelle supercar se situe aux alentours de 275 000 €.