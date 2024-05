La Huracan est en rupture de stock depuis près de 12 mois, alors que sa production ne s'achèvera que dans le courant de l'année. La STJ présentée le mois dernier représente l'épilogue de la supercar et le dernier modèle du groupe Volkswagen à être équipé d'un moteur V10 atmosphérique, après la disparition de l'Audi R8. Une nouvelle supercar Lamborghini sera présentée au second semestre 2024 avec un groupe motopropulseur hybride.

Le constructeur a partagé la nouvelle dans un document sur les résultats du premier trimestre 2024. Autocar a pu obtenir plus de détails auprès du patron des ventes et du marketing, Federico Foschini. La remplaçante de la Huracan sera présentée en août avec un système hybride rechargeable basé sur un V8. Au lieu d'être emprunté à d'autres marques du groupe VW telles que Porsche ou Audi, le moteur huit cylindres sera le fruit d'un effort interne.

L'année dernière, Francesco Scardaoni, directeur de la région Asie-Pacifique, a déclaré que Lamborghini gagnait tellement d'argent qu'elle pouvait se permettre de développer la voiture elle-même. Malheureusement, le moteur FSI de 5,2 litres disparaît dans le cadre d'un effort plus large du groupe VW pour réduire la taille et répondre à des réglementations plus strictes en matière d'émissions. On ne sait pas encore dans quelle mesure le groupe motopropulseur électrifié sera lié au nouvel Urus SE, qui utilise également un V8 hybride rechargeable.

Quoi qu'il en soit, Foschini affirme qu'un V8 PHEV est objectivement meilleur qu'un V8 ICE :

"L'ensemble est bien meilleur qu'une voiture à moteur à combustion interne normale. Il y a des caractéristiques que vous ne pouvez pas obtenir si vous n'avez pas de moteur électrique [comme la vectorisation active du couple], cela vous donne l'opportunité d'exploiter encore plus le potentiel du moteur".

Des informations croustillantes ont été publiées au sujet du nouveau moteur à combustion. La rumeur veut que les turbocompresseurs du V8 ne soient pas activés avant 7 000 tr/min. Le huit cylindres aurait une ligne rouge de 10 000 tr/min et fonctionnerait avec une boîte automatique à double embrayage à huit rapports empruntée à la Revuelto. La remplaçante de la Huracan sera probablement un peu plus grande pour accueillir le matériel supplémentaire exigé par la configuration PHEV.

Comme le veut la tradition, Lamborghini a confirmé qu'un nom de taureau de combat avait été choisi pour la nouvelle supercar. Le mois dernier, la marque italienne a déposé une marque pour "Temerario" auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Nous n'avons toutefois pas trouvé de lien avec un taureau de combat espagnol.

Avec le successeur de la Huracan, Lamborghini achèvera l'électrification de sa gamme. La Revuelto est un V12 hybride rechargeable, tandis que l'Urus SE remplace les anciens Urus S et Urus Performance avec leur V8 pur. En 2028, le Lanzador sera le premier véhicule électrique de la marque et le quatrième membre de la gamme. Une deuxième génération d'Urus entièrement électrique a déjà été confirmée pour 2029. La Revuelto continuera au début des années 2030. En attendant, le vaisseau amiral de la société est épuisé pour les deux prochaines années.