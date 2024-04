Le SUV le plus puissant et le plus technologique qui soit. Telle est la carte de visite de la Lamborghini Urus SE, le premier SUV hybride rechargeable du Taurus. Les ingénieurs de l'entreprise de Sant'Agata Bolognese ont donné un sérieux coup de collier en portant la puissance à 800 chevaux, ce qui porte les performances et l'expérience de conduite à un niveau inégalé.

La SE réunit le meilleur du passé (et du présent) de Lamborghini - à savoir le V8 biturbo - avec l'innovation que représente la présence d'une batterie et d'un moteur électrique.

Lamborghini Urus SE, l'extérieur

La SE présente des lignes modernisées, avec une partie avant dotée d'un nouveau capot et, en général, des éléments stylistiques hérités de la Revuelto.

Le pare-chocs, la calandre et les blocs optiques, équipés de la technologie Matrix LED, sont également nouveaux et introduisent une signature lumineuse inédite inspirée de l'arrière de la Taurus de la marque Lamborghini. Sur le côté, on remarque les jantes Galanthus de 23 pouces assorties aux nouveaux pneus Pirelli P Zero développés spécifiquement pour ce modèle.

Lamborghini Urus SE Lamborghini Urus SE, les trois quarts arrière Lamborghini Urus SE, les nouveaux phares

À l'arrière, le hayon a été redessiné, de même que les blocs optiques et le diffuseur, ce dernier augmentant la force d'appui à haute vitesse de 35 % par rapport à l'Urus S.

A cet égard, Lamborghini a considérablement revu la gestion des flux d'air, apportant 15% d'"oxygène" en plus aux pièces mécaniques et au moteur et 30% en plus au système de freinage.

Naturellement, comme les autres Urus, la SE est également super-personnalisable. Lamborghini parle de plus de 100 options pour la carrosserie (y compris les nouvelles couleurs Orange Egon et White Sapphirus) et de 47 combinaisons de couleurs et de quatre types de broderies pour l'intérieur.

Lamborghini Urus SE, l'intérieur

L'habitacle de l'Urus a été mis à jour et présente désormais un certain nombre de nouvelles solutions sur le tableau de bord, héritant d'une partie du design vu sur le Revuelto. Au centre, on trouve un écran plus grand de 12,3 pouces, qui présente une nouvelle version du logiciel HMI et une interface encore plus intuitive, ainsi que de nouveaux graphiques. De là, vous avez également accès au système de télémétrie pour vos sessions de conduite sur circuit.

L'aspect des bouches d'aération est également nouveau, tout comme les moulures en Y en aluminium anodisé. Les panneaux de porte, les sièges et le tableau de bord sont également recouverts d'un nouveau revêtement, tandis que le conducteur bénéficie d'un combiné d'instruments de 12,3 pouces.

Lamborghini Urus SE, l'intérieur

Au centre de la console, le sélecteur "Drum" permet de définir onze modes de conduite. En effet, en plus des modes Route, Sport, Course, Neige, Sable et Terre (déjà présents sur l'Urus non électrifié), les modes Full EV Drive, Hybrid, Performance et Recharge font leur apparition sur la SE.

Selon le mode choisi, la garde au sol de la voiture change également, la course des amortisseurs allant de 15 mm en Corsa à 75 mm lorsque le système de levage est activé, ainsi que des paramètres qui ajustent la direction, la conduite et la sonorité du V8.

Une grande attention est également portée au calibrage de la suspension pneumatique, qui change radicalement en fonction du réglage choisi, agissant également différemment sur les barres antiroulis électroniques contrôlées par le système 48 V.

Lamborghini Urus SE, le moteur

Le cœur battant de la SE est clairement le groupe motopropulseur hybride rechargeable. Le V8 4.0 biturbo de Lamborghini (associé à la transmission automatique à 8 rapports) a été entièrement revu pour travailler en synergie avec le moteur électrique et la batterie lithium-ion de 25,7 kWh, qui est placée sous le plancher de chargement et au-dessus du différentiel arrière à commande électrique.

Lamborghini Urus SE en couleurs Arancio Egon et Bianco Sapphirus

L'unité électrique synchrone à aimants permanents peut agir à la fois comme un "boost" pour le moteur à combustion et comme un élément de traction, faisant de l'Urus un SUV 100 % électrique capable de parcourir plus de 60 km sans aucune émission.

Au total, la SE développe 800 ch et 950 Nm, le couple étant disponible dès 1 750 tr/min. Le sprint de 0 à 100 km/h s'effectue en 3,4 secondes (un dixième de moins que la S), tandis que le 0 à 200 km/h est parcouru en 11,4 secondes (-0,9 seconde). Enfin, la vitesse maximale est supérieure de 7 km/h à celle de la S, à 312 km/h.

Le nouveau répartiteur de couple central continu avec embrayage à clapet à commande électro-hydraulique fait également son apparition sur la SE. Placé au centre, ce composant répartit le couple de manière variable entre les essieux avant et arrière et travaille en symbiose avec le nouveau différentiel arrière autobloquant à commande électronique et le système Torque Vectoring.

Combien coûteront toutes ces qualités ? Lamborghini ne parle pas de prix, mais nous n'aurons pas longtemps à attendre pour le savoir, car l'Urus SE arrivera chez les concessionnaires dans les mois à venir.