Si la STJ célèbre la fin de la Huracan et de son V10, cela ne signifie pas pour autant que Lamborghini a fini de commercialiser des variantes. Jusqu'à ce que la production s'arrête plus tard dans l'année, la supercar a encore le temps pour une énième édition spéciale appelée All-Terrain, qui embrasse l'esprit aventurier de la déjà téméraire machine à moteur central.

Lamborghini a décidé de dévoiler la Huracan Sterrato All-Terrain à l'occasion de la Semaine du design de Milan. La supercar sur échasses se décline en quatre livrées de camouflage différentes, conçues par le studio Ad Personam de la société. Pour chacune des finitions, les designers se sont apparemment inspirés de "la neige, du sable, des pistes décalées et de la terre des déserts arides".

Les quatre livrées ont été baptisées NEVE (neige), SABBIA (sable), BOSCO (piste verte) et TERRA (gravier). Toutes ont un look noir mat pour le toit et le capot arrière, ainsi que pour les rails de toit et les barres transversales. Oui, la Huracan Sterrato All-Terrain est une supercar équipée en usine d'une galerie de toit. Elle n'est d'ailleurs pas la seule puisque la Porsche 911 Dakar, également modifiée, en est également équipée.

Quelle que soit sa livrée, l'All-Terrain reçoit des jantes forgées de 19 pouces noir mat et une partie inférieure de la carrosserie sombre et mate. À l'intérieur, Lamborghini ajoute une plaque Ad Personam, du carbone serti d'Alcantara et des garnitures chromées foncées.

Il est déjà trop tard pour en acheter une puisque les 12 voitures sont déjà vendues. L'All-Terrain fait partie de la production totale de la Sterrato, qui s'élève à 1 499 unités. Sur les 12 voitures, quatre (une de chaque modèle) sont destinées au Moyen-Orient et à l'Afrique (EMEA). Les huit autres seront expédiées à des clients des États-Unis, d'Amérique latine, d'Europe, d'Asie-Pacifique et d'Australie.

Si Lamborghini devait lancer une autre Huracan spéciale, celle-ci ne serait pas non plus disponible puisque la production restante est épuisée depuis près d'un an. Sa remplaçante sortira finalement cette année, mais elle se contentera (peut-être) d'un V8 hybride rechargeable.