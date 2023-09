Lamborghini commercialise la Huracan Sterrato comme une version tout-terrain de sa supercar et cette vidéo montre à quel point le modèle peut subir des abus, y compris un grand saut.

Le premier défi consiste à emmener la Sterrato dans une carrière de roche au Royaume-Uni, ouverte aux véhicules tout-terrain. Mais le parcours est trop accidenté pour la Huracan. Les roches plient le carénage inférieur et le sol (dont la surface n’est jamais la même) fait soulever une roue dans les airs. Le conducteur se rend compte que l’endroit n’est pas adapté pour la Lamborghini et va voir ailleurs.

La terre : un terrain de jeu pour la Huracan Sterrato

En chemin, le propriétaire se laisse aller par des dérapages à tout va et des figures à 180 degrés dans un pré. Il finit par avoir accès à un parcours sur terre et prend la Lamborghini pour quelques tours. Il s’avère que la supercar fait un excellent travail et gère ce terrain sans problème avec son V10 hurlant qui rend chaque passage de la voiture encore plus impressionnant.

Le saut est la cascade finale la plus impressionnante. La Sterrato s'élève loin dans les airs et couvre une assez grande distance. Malgré un atterrissage à un angle prononcé, il ne semble pas que la voiture ait subi de graves dommages.

Lamborghini ne fabrique que 1 499 unités de la Serrato, et leur prix de base est de 264 764 €. Le modèle, doté d’une suspension plus solide que la Huracan EVO, roule sur une version unique des pneus tout-terrain Bridgestone Dueler AT002. Son V10 de 5,2 litres développe 602 chevaux et 560 Nm de couple, tandis que la boîte de vitesses à double embrayage compte sept rapports. Le constructeur italien affirme que le modèle les 100 km/h en 3,4 secondes et une vitesse de pointe de 260 km/h.