Depuis qu'elle est passée sous l'égide du groupe Volkswagen en 1998, Lamborghini a fait preuve de beaucoup de dynamisme en lançant plusieurs voitures en édition limitée. Il se trouve que deux d'entre elles ont partagé le même camion de transport à destination de l'événement 2023 Supercar Owners Circle à Marbella, en Espagne.

Une nouvelle vidéo montre le déchargement méticuleux de ces deux raretés, avant qu'elles ne soient conduites tout aussi soigneusement dans l'allée pour s'arrêter sur la pelouse. Des deux voitures, la J est la plus exclusive. Non seulement en raison de sa valeur, mais aussi de sa rareté, puisque Lamborghini n'en a fabriqué qu'une seule. En fait, ce bolide a été la première des nombreuses éditions spéciales basées sur l'Aventador et elle a été dévoilée environ un an après la LP700-4 originale. Elle était plus longue et plus basse que le coupé et supprimait le pare-brise. Fait amusant, la voiture a été vendue avant même sa première mondiale au salon de l'automobile de Genève 2012.

Lamborghini Aventador J

Quant à l'autre voiture, la Reventon Roadster a environ trois ans de plus, puisqu'elle a fait ses débuts au salon de l'automobile de Francfort en 2009. Bien qu'il ait préfiguré le style de l'Aventador, il s'agissait à la base d'une Murcielago. La version coupé a été limitée à 20 exemplaires, mais il s'agit ici d'un des 15 roadsters jamais produits. Il convient de noter que le coupé était basé sur la Murcielago normale, tandis que le roadster était au départ la Murcielago SV, dotée d'un V12 légèrement plus puissant, développant 661 chevaux.

Les deux voitures n'ont pas perdu de leur superbe et, comme Lamborghini a électrifié le V12 pour le Revuelto, les voitures à douze cylindres atmosphériques sont susceptibles de prendre énormément de valeur. C'est d'autant plus vrai si elles sont aussi rares que ces deux-là. Le nouveau vaisseau amiral hybride rechargeable n'est pour l'instant qu'un coupé. Bien entendu, nous nous attendons à une pléthore d'éditions spéciales tout au long du cycle de vie du modèle.