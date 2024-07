Il y a 125 ans, le mardi 11 juillet 1899, neuf entrepreneurs signaient l'acte de constitution de Fiat, une entreprise qui allait marquer l'histoire de l'Italie, et pas seulement celle de l'automobile.

Ce que peu de gens savent, c'est que Giovanni Agnelli, l'initiateur historique de la célèbre dynastie automobile Agnelli, n'est devenu l'un des associés fondateurs et signataires de l'acte constitutif de Fiat qu'au dernier moment.

Voyons comment tout a commencé.

Agnelli, l'associé de dernière minute qui a fait l'histoire

Giovanni Agnelli, qui devient immédiatement secrétaire du conseil d'administration de la nouvelle Fiat et, à partir de 1906, actionnaire majoritaire de la marque turinoise, est en fait un peu le dernier des neuf fondateurs.

Agnelli, conseillé par son ami Ludovico Scarfiotti, reprend le 11 juillet 1899 le poste laissé vacant au dernier moment par l'entrepreneur Michele Lanza, qui s'était retiré de la société en raison de son désaccord avec la décision d'exclure l'homme d'affaires Giovanni Battista Ceirano de la société.

Gianni Agnelli et Giovanni Agnelli

Le grand-père de l'avocat Gianni Agnelli et l'arrière-arrière-grand-père de Lapo Elkann avait déjà une idée en tête : intégrer les connaissances, les brevets, les activités et les ingénieurs du constructeur automobile Ceirano dans Fiat, mais sans impliquer le fondateur. Le jour même de la naissance de Fiat, les associés décident donc d'acheter la Società Accomandita G. Ceirano e Comp. pour 30 000 lires, un montant qui, réévalué aujourd'hui, correspond à environ 153 000 euros.

800 000 lires de capital social

L'entreprise, qui à sa création avait pris le nom assez complexe de Società Anonima Fabbrica Italiana di Automobili - Torino, est devenue célèbre grâce à l'acronyme Fiat, qui signifie en latin "qu'il soit fait".

L'acte fondateur de Fiat

Les neuf actionnaires, présidés par Ludovico Scarfiotti, ont versé un capital social de 800 000 lires divisé en 4 000 actions avec le soutien financier de la "Banco di Sconto e Sete" de Turin. Réévaluée en 2024, cette somme correspond à environ 4,1 millions d'euros.

Les fondements de la naissance de Fiat

Mais qui étaient ces "neuf magnifiques", les neuf associés qui ont donné naissance à la marque historique de l'automobile italienne ? Qu'est-ce qui les a poussés à se lancer dans cette aventure industrielle ? Où a été signé l'acte fondateur de Fiat ? Découvrons-le ensemble.

Il faut d'abord faire un petit pas en arrière et se rendre en octobre 1898, mois au cours duquel Giovanni Battista Ceirano fonde avec d'autres la Società Accomandita G. Ceirano e Comp., une entreprise automobile basée à Turin qui fabrique à la main les Welleyes.

Le comte Emauele Cacherano di Bricherasio et l'entrepreneur Cesare Goria Gatti comptent parmi les soutiens de Ceirano. Cependant, dès le départ, les deux cofondateurs voient dans les voitures artisanales de Ceirano la possibilité de développer une activité industrielle plus rentable et cherchent donc des partenaires pour créer une nouvelle entreprise de plus grande envergure.

Le cercle d'amis des deux hommes comptait de nombreux aristocrates, entrepreneurs, professionnels et sportifs, qui partageaient presque tous une passion pour la voiture à essence, le tout nouveau moyen de locomotion que Carl Benz produisait depuis 1886.

Après une série de réunions préparatoires au Café Burello de Turin, les fondateurs de Fiat se réunissent officiellement le 11 juillet 1899 au Palazzo Bricherasio, toujours à Turin, pour constituer la Società Anonima Fabbrica Italiana di Automobili - Turin devant le notaire Cav. Dr.

Lorenzo Delleani - "Les fondateurs de FIAT".

Ce moment est évoqué par le peintre Lorenzo Delleani dans le tableau "I fondatori della FIAT" (Les fondateurs de FIAT), qui représente neuf associés fondateurs. Au centre, Emanuele Cacherano de Bricherasio, tandis que les deuxième et troisième en partant de la droite sont respectivement Scarfiotti et Agnelli.

Les neuf associés fondateurs de Fiat, par ordre alphabétique

Giovanni Agnelli

Roberto Biscaretti di Ruffia

Emanuele Cacherano di Bricherasio

Michele Ceriana Mayneri

Luigi Damevino

Alfonso Ferrero de Gubernatis Ventimiglia

Cesare Goria Gatti

Carlo Racca

Ludovico Scarfiotti

À la naissance de Fiat, Ludovico Scarfiotti est élu président, l'administrateur délégué est Giovanni Agnelli et la direction technique revient à Aristide Faccioli, un ancien ingénieur de Ceirano qui propose d'utiliser l'acronyme FIAT, qui combine les initiales du nom de l'entreprise et qui est concis.

Fiat 3½ HP, le premier modèle de 1899

C'est Faccioli qui conçoit le premier modèle de la marque, la Fiat 3½ HP de 1899, dont vingt-six seront produites sous le nom de Fiat 4 HP (quatre existent encore). La première voiture de Fiat était un véhicule à 2-3 places, doté d'un moteur bicylindre horizontal de 697 cm3 et 4,2 ch, d'une boîte de vitesses à trois rapports et d'une vitesse de pointe de près de 34 km/h.

Fiat 4 HP de 1899, vue de face Fiat 4 HP de 1899, vue arrière

La marque appliquée à la Fiat 4 HP, comme elle s'appelait en 1899, était une simple plaque de bronze en forme de rouleau de parchemin sur laquelle étaient gravés les mots Fabbrica Italiana di Automobili Torino Fiat et un N en bas pour appliquer le numéro de série du châssis.

Le premier logo Fiat (1899) Nouveau logo Fiat (2024)

Bref, le chemin a été long jusqu'au récent logo aux quatre branches obliques.