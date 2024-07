Pouvez-vous imaginer la nouvelle Fiat Grande Panda engagée sur les routes italiennes dans un service de police, habillée aux couleurs des voitures de police ? Nous le pouvons, ou du moins nous avons essayé en créant notre propre rendu exclusif de la Grande Panda pour la police.

L'idée était d'appliquer la livrée et les accessoires nécessaires à la nouvelle Fiat afin d'adapter la compacte italienne à l'utilisation policière, en commençant par les couleurs qui caractérisent actuellement la petite Panda de la Polizia di Stato.

Elle pourrait être utile dans de nombreuses tâches policières

La Fiat Grande Panda de la police ne sera probablement pas intégrée à la Squadra Volante, ce service qui s'occupe des services d'urgence 24 heures sur 24 et dont l'emblème est la panthère.

Fiat Grande Panda Police, le rendu par Motor1.com

Pour cela, il existe des voitures plus puissantes et plus rapides, comme le sont traditionnellement les Alfa Romeo, mais la nouvelle voiture compacte de Fiat sera certainement occupée à accomplir les diverses tâches quotidiennes des policiers. Le rôle de "policier de quartier" pourrait être parfait pour la Grande Panda, qu'elle soit électrique ou hybride.

Compacte à l'extérieur et grande à l'intérieur

Pour les fonctions normales de surveillance, de patrouille territoriale et de prévention, la Grande Panda semble parfaite, avec l'agilité garantie par ses petites dimensions extérieures (3,99 mètres de long) et ce qui promet d'être une excellente capacité de charge.

Fiat Grande Panda (2024), le coffre

Rappelons que la Grande Panda est née avec cinq places et un coffre arrière de 361 litres. L'actuelle Panda qui équipe certains commissariats de police ne dispose que de 225 litres de capacité de coffre.

Blanche et bleue

Pour savoir à l'avance à quoi ressemblera la Grande Panda della Polizia, nous avons simplement ajouté les inévitables caractéristiques des célèbres voitures italiennes en uniforme au modèle de production de base, à commencer par la double couleur bleu et blanc.

Fiat Grande Panda Polizia, le rendu de Motor1.com. Le détail des feux

Nous avons ensuite ajouté les feux sur le toit, la sirène et les deux balises d'ordonnance, ainsi que la radio pour communiquer avec les autres voitures et le centre d'opérations, mais cela n'est pas visible dans le rendu.

Marchés publics

Pour savoir si et quand la Fiat Grande Panda se retrouvera dans les flottes des commissariats et des postes de police, il faudra attendre les prochains appels d'offres et voir si l'offre de Fiat l'emportera sur le plan technique et économique, avec un processus d'adjudication.