Nous connaissons tous un peu les 1000 Miglia, et peut-être avez-vous déjà vu quelques vidéos dans lesquelles nous vous en parlons. C'est différent, cependant, si je peux le faire en vous emmenant dans les coulisses de ce qui se passe pendant la plus belle course du monde, d'après Enzo Ferrari.

Et ce n'est pas tout : je le fais à bord de la nouvelle Alfa Romeo Junior lors de sa première sortie publique officielle et dynamique, en rencontrant certaines des personnes qui ont contribué à sa naissance, ainsi qu'une 1900 Super Sprint de 1956 en course, conduite par nul autre qu'Andrea Farina et Davide Cironi avec le numéro 405.

Tous les ingrédients d'une expérience mémorable sont réunis : alors profitez-en !

L'ABC des 1000 Miglia

Petit tour d'horizon. Les 1000 Miglia partent de Brescia, touchent Rome puis reviennent à Brescia, soit un total d'environ 1 600 km, ou 1000 miles, en fait (même si l'édition 2024 a dépassé les 2 000 km).

Seuls les modèles des années 1927 à 1957 ayant déjà participé au moins une fois aux 1000 Miglia ou les voitures ayant une importance historique peuvent être engagés. Il s'agit d'une course de régularité et non d'une course de vitesse, il faut donc respecter les horaires et les temps officiels.

Lors des épreuves de vitesse moyenne ou des épreuves spéciales, des points ou des pénalités sont accumulés et, dans la notation, les voitures plus anciennes sont affectées de coefficients de correction qui les placent sur un pied d'égalité avec les voitures plus modernes.

"Nos" 1000 Miglia

D'accord, ce sont les règles. Mais ce que les règles ne disent pas, c'est tout ce que les 1000 Miglia signifient vraiment. Pour moi et pour tous les protagonistes que j'ai appris à connaître au cours du voyage : Jean-Philippe Imparato, PDG d'Alfa Romeo, mais aussi Roberto Giolito, responsable de Heritage Stellantis ; Alejandro Mesonero-Romanos, responsable d'Alfa Romeo Design ; Daniela Coluccia, responsable d'Alfa Romeo Global Brand Content ; Mario Lamagna, Senior Product Manager pour Junior et Domenico Bagnasco, responsable de la validation haute performance Alfa Romeo.

Et bien sûr pour Andrea et Davide Cironi et pour les légendaires Bartolomeo 'Meo' et Paolo, les deux techniciens qui ont suivi les 1900 dans les semaines précédant la course et pendant celle-ci, jour et nuit. Une occasion spéciale de redécouvrir l'amour de nos voitures et la véritable passion des moteurs.

Première présentation publique de la nouvelle Alfa Romeo Junior

Et, comme me l'a expliqué directement Jean-Philippe Imparato, il n'y avait pas d'occasion plus propice que les 1000 Miglia pour faire rouler la nouvelle Junior pour la première fois.

L'une des voitures les plus attendues de l'année a en effet réussi à attirer l'attention de nombreux curieux de tous les âges. Un signe que l'objectif d'Alfa Romeo - offrir un modèle capable d'attirer de nombreux types de clients - a été atteint.

Proposée avec trois âmes différentes, à savoir un groupe motopropulseur hybride doux avec un trois cylindres 1.2 de 136 ch et deux variantes électriques, de 156 et 280 ch, la Junior, grâce à la mise au point effectuée par les ingénieurs d'Alfa Romeo, promet de devenir la référence de sa catégorie en termes de dynamique de conduite.