Quelle meilleure occasion que les 1000 Miglia pour Alfa Romeo de montrer au grand public la nouvelle Junior en action. Il est bien connu qu'entre ce qu'Enzo Ferrari appelait « la plus belle course du monde » et la Maison Arese, il existe une relation spéciale, née des nombreuses victoires accumulées au fil des années.

Le dernier né de la famille rejoint ainsi les protagonistes de la course, une 1900 Sport Spider de 1954 et une 1900 Super Sprint de 1956, et les deux dernières versions de la Giulia et du Stelvio Quadrifoglio, la Super Sport, éditions dédiées précisément à la première victoire d'Alfa dans les 1000 Miglia, datant de 1928. Et ce n'est pas tout.

Junior, le plus petit de la grande famille

Elle est peut-être la dernière arrivée, mais la Junior n'aurait pas pu espérer un meilleur accueil. Avec elle et les voitures déjà mentionnées qui suivront les 1000 Miglia 2024, en fait, il y aura 50 Alfa Romeo ou plus sur un total de 400 participants. Cela fait de l'équipe de Biscione la plus grande et aussi la plus représentative du sport automobile italien.

Il sera donc agréable de pouvoir admirer les créatures les plus historiques côte à côte avec les plus modernes, comme la Junior, qui est l'une des premières voitures Alfa à disposer de certaines technologies. Tout d'abord, il s'agit de la première Alfa disponible en version électrique, puis il y a de nombreux autres atouts comme la motorisation mild hybrid pour le 1.2 de 136 ch qui, si on le souhaite, peut également disposer d'une transmission intégrale intelligente grâce à l'ajout d'un moteur électrique sur l'essieu arrière.

En plus des équipements d'aide à la conduite de niveau 2, elle est l'une des rares de son segment à proposer des phares matriciels à LED ou encore l'intégration de ChatGPT dans son système d'infodivertissement.

Alfa Romeo Junior aux 1000 Miglia 2024

Nous y sommes également !

L'équipe de Motor1.com Italie suit de très près les 1000 Miglia. En effet, Andrea Farina est au volant de la 1900 Super Sprint de 1956 susmentionnée, voiture numéro 405, avec un copilote exceptionnel, Davide Cironi, influenceur et youtuber passionné d'automobile. Ils vivront de près la course de régularité et toutes ses péripéties.

Parallèlement, Lorenzo Curatti suit tout dans les coulisses des 1000 Miglia 2024 à travers l'histoire du Junior, des mécaniciens Alfa qui mettent la main sur les voitures en course et, bien sûr, de la 1900 Sport Spider 1954, confiée à Nicola Larini, champion DTM 1993 avec l'Alfa Romeo 155 V6 TI, et au navigateur de rallye Luca Ciucci.

Où voir les 1000 Miglia 2024

Tant d'Alfa, historiques ou non, réunies, c'est un spectacle à ne pas manquer. Une sorte de musée mobile à ciel ouvert qu'il faut absolument admirer et c'est donc là que passent les 1000 Miglia 2024.

Rendez-vous là-bas, et n'oubliez pas de nous taguer et de poster sur les médias sociaux !