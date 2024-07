D'accord, l'Alfa Romeo Junior est une seule et même voiture, même si elle est vendue avec trois moteurs différents, mais compte tenu des différences entre les trois modèles, il nous semble presque naturel de parler dans ce cas de la voiture à trois visages.

En effet, les différences au niveau de la mécanique, de la puissance, des performances et de la finition sont telles qu'elles distinguent clairement une Alfa Romeo Junior d'une autre.

Afin de comprendre quels sont les détails plus ou moins évidents qui les différencient, nous avons décidé de faire une rapide comparaison sur papier afin de comprendre également quel modèle est le mieux adapté à chaque conducteur.

Alfa Romeo Junior hybride

Commençons par l'Alfa Romeo Junior hybride qui, en plus du moteur hybride doux 1.2 trois cylindres turbo essence 48 volts de 136 ch, dispose d'une boîte de vitesses automatique à double embrayage eDCT électrifiée à 6 rapports et de la vitesse de pointe la plus élevée du trio : 206 km/h. Les deux électriques atteignent respectivement 150 et 200 km/h.

Alfa Romeo Junior hybride, vue de trois quarts avant

Comme les deux variantes électriques, la Junior hybride a une traction avant, une longueur de 4,17 mètres et une largeur de 1,78 mètre. En termes de dimensions, la Junior hybride se distingue des autres par son empattement de 2,55 mètres contre 2,56 mètres pour les électriques, mais aussi par sa hauteur qui atteint 1,53 mètre.

La Junior Veloce, c'est-à-dire la version électrique de 280 ch, est résolument plus sportive. Elle est abaissée de 25 millimètres, ce qui ramène la hauteur totale à un peu plus de 1,50 mètre.

Alfa Romeo Junior hybride, vue arrière de trois quarts

Un autre élément qui distingue l'Alfa Romeo Junior en version hybride des deux électriques est la capacité de chargement du coffre arrière qui, dans le cas de la mild hybrid, oscille entre 415 et 1 280 litres et qui, sur les deux VE, atteint 400/1 265 litres. Une petite perte d'espace également due à la présence de la batterie de traction nette de 51 kWh.

Le détail du bouclier légendaire Le détail de l'écusson Progresso

Le Junior hybride peut être choisi dans une version de base avec le bouclier avant "Leggenda" ou "Progresso". Le bouclier Leggenda avec l'écriture Alfa Romeo en italique et sur deux lignes est réservé à la version de base, tandis que la version spéciale a le bouclier "Progresso" qui réinterprète le symbole Biscione du logo Alfa Romeo dans une clé moderne. De série, l'hybride est équipée de jantes en alliage de 17 pouces.

Comparaison des tailles

Junior hybride Junior électrique 156 ch Junior électrique 280 ch Longueur 4,17 m 4,17 m 4,17 m Largeur 1,78 m 1,78 m 1,78 m Hauteur 1,53 m 1,53 m 1,50 m Empattement 2,55 m 2,56 m 2,56 m Coffre à bagages 415/1.280 l 400/1.265 l 400/1.265 l Jantes de base 17" 18" 20" Freins avant 302x26 mm 302x26 mm 382x32 mm Freins arrière 249x10 mm 268x12 mm 268x12 mm

Alfa Romeo électrique 156 ch

Passons maintenant à l'Alfa Romeo Junior électrique de 156 ch, la version d'entrée de la gamme zéro émission qui a une autonomie combinée WLTP allant jusqu'à 410 km. Son accélération de 0 à 100 km/h en 9 secondes est très proche des 8,9 secondes de la Junior hybride.

Alfa Romeo Junior électrique, vue latérale

Cela s'explique également par le rapport poids/puissance du modèle électrique, dont la masse est de 1 545 kg, contre 1 305 kg pour le modèle hybride. Il s'agit donc de 240 kg de plus à transporter. Le diamètre et l'épaisseur des disques de frein arrière changent également, passant de 249x10 mm à 268x12 mm. Ceux de l'avant restent inchangés à 302x26 mm.

Alfa Romeo Junior électrique, l'intérieur

Même dans le cas de la version électrique, il est possible d'avoir le badge "Legend" ou le badge "Progresso", tout dépend de si l'on opte pour la version standard ou la version spéciale. Elle est équipée de série de jantes en alliage de 18 pouces.

Comparaison des moteurs et de la puissance

Junior hybride Junior électrique 156 ch Junior électrique 280 ch Moteur 1.2 turbo essence 3 cylindres mild hybrid électrique électrique Puissance 136 ch 156 ch 208 ch Couple 230 Nm 260 Nm 345 Nm Traction Avant Avant Avant Transmission Automatique à double embrayage eDCT6 Automatique à 1 vitesse Automatique à 1 vitesse

Alfa Romeo électrique 280 ch

Enfin, voici l'Alfa Romeo Junior 280 Veloce, la version électrique la plus puissante et la plus sportive qui, comme son nom l'indique, voit son moteur électrique porté à 280 ch et 345 Nm, ainsi que le différentiel mécanique à glissement limité TorSen 'D' de dernière génération (une évolution de celui de l'Alfa 147 Q2 de 2006), des jantes de 20 pouces, des disques de frein avant de 382x32 mm, une barre antiroulis spécifique à l'avant et une barre de torsion spécifique à l'arrière.

Alfa Romeo Junior électrique Veloce 280 ch

Il en résulte une vitesse supérieure à 100 km/h et un temps de 0 à 100 de seulement 5,9 secondes, alors que le poids à vide est de 1 590 kg. L'autonomie électrique combinée WLTP est dans ce cas de 334 km.

Le détail des jantes de 20 pouces

La direction est également plus directe sur la Veloce Junior électrique de 280 ch, passant de 15,8:1 à 14,6:1. Le bouclier avant est toujours de type "Progresso", mais la livrée bicolore et les sièges Corsa en daim noir et rouge se distinguent.

Comparaison des performances