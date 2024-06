Dans quelques jours commenceront les tests internationaux de la nouvelle Alfa Romeo Junior Veloce, propulsée par le moteur électrique de non pas 240 ch, mais 280. En effet, les techniciens du Biscione ont voulu mettre ce petit quelque chose en plus sur le petit SUV, en ajoutant 40 ch par rapport à ce qui avait été communiqué à l'occasion des débuts de la voiture, en avril dernier.

Ce développement, au sein d'Alfa Romeo, a été réalisé par les hommes et les femmes qui ont travaillé sur les 4C, 8C, Giulia et Stelvio Quadrifoglio ainsi que sur la 33 Stradale, accompagnés de nombreuses modifications mécaniques, pour tirer le meilleur parti de l'augmentation de cette puissance.

Alfa Romeo Junior Veloce

Les nouvelles

En fait, l'Alfa Romeo Junior Veloce a été révisée sur de nombreux aspects, afin d'améliorer les sensations de conduite. Cela commence par une direction plus directe et précise grâce au rapport de 14,6. La configuration a également été calibrée sur mesure, "coupant" 25 mm par rapport au Junior normal et calibrant les barres anti-roulis avant et arrière de manière plus sportive.

Le système de freinage a été amélioré avec des disques avant mesurant plus de 380 mm et des étriers monoblocs à 4 pistons, tandis que le nouveau différentiel Torsen permet de ne perdre aucun des 345 Nm de couple développés par le moteur électrique. Les jantes spécifiques, de 20 pouces, complètent le travail de personnalisation.

Né à Balocco

Enfin, sachez que le développement de l'Alfa Romeo Junior Veloce a eu lieu sur le terrain d'essai de Balocco, qui a toujours abrité toutes les Alfa Romeo les plus emblématiques de l'histoire.