Comme vous avez pu le voir ces dernières semaines, le nouveau petit SUV d'Alfa Romeo, construit en Pologne, ne peut plus s'appeler "Milano". C'est du moins ce qu'a protesté le gouvernement italien. La marque a donc sorti un nouveau nom de sa liste restreinte : Junior.

Une appellation traditionnelle et tout à fait appropriée, car souvent utilisée pour des modèles d'entrée de gamme. Jetons ensemble un coup d'œil sur le passé.

⇒ Retrouvez toutes les informations sur le nouveau SUV du Biscione : Alfa Romeo Junior

Alfa Romeo Giulia GT 1300 Junior/GT 1600 Junior

Alfa Romeo Giulia GT 1300 Junior

La berline Alfa Romeo Giulia, présentée en 1962, et le coupé qui lui succède en 1963, portant le suffixe GT, sont accueillis avec enthousiasme par le public. Les deux modèles sont devenus des best-sellers et des icônes de la marque.

La base de ce succès commercial est l'une des premières applications de la stratégie de plateforme économique. La berline et le coupé, connu dans le monde entier sous le nom de "Bertone" par les fans de voitures anciennes, ainsi que les rares versions break et cabriolet se partagent en grande partie la technique.

En 1966, Alfa Romeo complète la gamme de coupés, pour laquelle le suffixe Giulia disparaît à partir de 1968, avec un équipement réduit et un moteur de 1,3 litre. Le moteur est le quatre cylindres à deux arbres à cames en tête, fabriqué en grande partie en alliage léger, dans la variante de 1 290 centimètres cubes de cylindrée, qui avait déjà été introduit auparavant pour la berline. La puissance de 89 ch à 5 500 tours et le couple généreux permettent des performances sportives. La vitesse maximale de plus de 170 km/h en est la preuve.

Alfa Romeo GT 1300 Junior

L'Alfa Romeo GT 1300 Junior vient compléter les variantes de coupé GT 1600 Sprint, GT Veloce avec un moteur de 1 750 centimètres cubes ou, plus tard, de 2,0 litres, ainsi que GTA, la légendaire version légère en tant que modèle d'homologation pour le sport automobile. À partir de 1971, une variante GT Junior avec un moteur de 1,6 litre est également proposée.

L'objectif de l'Alfa Romeo GT 1300 Junior est d'attirer un public plus jeune, à la recherche d'une voiture exceptionnelle et exclusive à un coût d'achat et d'utilisation raisonnable. Bien qu'une Ford Capri ou une Opel Manta aux performances similaires soient nettement moins chères, la première Junior est un succès : jusqu'à la fin de la production en 1976, Alfa Romeo vend près de 92 000 coupés portant l'inscription GT Junior.

Giulia GTA 1300 Junior/GTA 1300 Junior Corsa

Alfa Romeo Giulia GTA 1300 Junior

Parallèlement à l'engagement de l'usine dans la catégorie des véhicules de plus de 1,6 litre de cylindrée, Alfa Romeo soutient également les pilotes privés dans la catégorie des 1,3 litre dans les années 1960. C'est dans ce but que naît en 1968 la 1300 GTA, petite sœur de la 1600 GTA. La Junior a également une carrosserie en alliage léger rivetée sur l'ossature en tôle d'acier, mais avec des passages de roues arrière plus grands. Dans l'ensemble, la construction légère extrêmement coûteuse n'est pas appliquée de manière aussi méticuleuse sur le modèle de série que sur la 1600 GTA.

On renonce par exemple aux fenêtres en plexiglas et aux jantes en magnésium. Les composants du moteur, auparavant fabriqués en électrons, sont désormais en aluminium. En revanche, le différentiel à glissement limité est monté de série sur la 1300 GTA Junior. L'intérieur est recouvert de similicuir noir et les sièges avant ressemblent à ceux de l'Alfa Romeo Giulia Sprint 1750 GT Veloce.

Sur le moteur, c'est surtout l'alésage qui change, la réduction de 82 à 67,5 millimètres donne une cylindrée de 1 290 centimètres cubes. Le double allumage et les deux carburateurs doubles 45 sont repris. Ainsi, 96 chevaux sont disponibles de série. Autodelta livre le quatre cylindres en variante Corsa avec jusqu'à 160 ch.

Alfa Romeo Giulia GTA 1300 Junior

Le carter d'huile est plus grand que celui du moteur 1600, il faut maintenant faire chauffer soigneusement 9,7 litres de lubrifiant au lieu de six auparavant. En alternative aux carburateurs, un système d'injection Spica est également homologué. Il n'apporte certes que cinq chevaux de plus, mais en même temps, il améliore nettement la réactivité, surtout à bas régime.

Dès l'été 1968, la GTA Junior devient la référence dans la catégorie 1300. En 1969, Enrico Pinto (Italie) remporte la Coupe d'Europe des voitures de tourisme dans cette catégorie de cylindrée, et en 1970, Carlo Truci (Italie) est le champion. Karl Wendlinger senior remporte le titre du championnat autrichien de voitures de tourisme.

Alfa Romeo Giulia GTA 1300 Junior Race

Le 1er janvier 1970, Alfa Romeo homologue des pièces de carrosserie pour la GTA Junior, ce qui fait muter la petite au format GTAm. Désormais, des élargisseurs d'ailes épais sont autorisés, sous lesquels des jantes jusqu'à neuf pouces de large peuvent être montées. Les élargisseurs sont également fabriqués en plastique, tout comme, à partir de cette date, les capots, les portes et les supports de tableau de bord. En outre, différentes culasses sont annoncées, dont une avec quatre soupapes par chambre de combustion en 1974.

Ainsi équipée, la GTA Junior reste une voiture capable de gagner dans la division 1300, que ce soit sur circuit, en montagne ou en rallye. En 1972, elle permet même à Alfa Romeo de remporter un nouveau titre de champion d'Europe, toujours devant Ford et BMW, avec neuf victoires de division en neuf courses.

Junior Zagato

Alfa Romeo Giulia GT 1300 Junior Zagato

L'Alfa Romeo Junior Zagato est probablement le modèle junior le plus pointu.

Elle est produite de 1969 à 1975 par le carrossier italien Zagato mais elle est conçue par Ercole Spada. La carrosserie est fabriquée par Zagato, qui se charge également de l'assemblage final. et la technique provient essentiellement de l'Alfa Romeo Giulia. La distribution et le service après-vente sont également assurés par Alfa Romeo. Le véhicule est présenté pour la première fois au salon de l'automobile de Turin en 1969.

En raison de son prix élevé, la Junior Zagato reste rare. La première série, appelée GT 1300 (type 105.93), est produite jusqu'en 1972 à 1 108 exemplaires. La deuxième série, appelée GT 1600 (type 115.24), est produite de 1972 à 1975 à seulement 402 exemplaires. Grâce à un bon aérodynamisme, le véhicule atteignait une vitesse maximale de 175 km/h ou 185 km/h.

Alfa Romeo GT 2000 Junior Zagato "Periscopica"

La Junior Zagato est basée sur le plancher de l'Alfa Spider, mais l'empattement est plus court de dix centimètres par rapport à la Giulia Sprint GT. Sur la série 1, le groupe de plancher n'était utilisé que jusqu'aux roues arrière, la partie arrière était spécifique à la Zagato et utilisait un réservoir similaire à celui de l'Alfa Montreal et un emplacement très peu pratique pour la roue de secours dans une cuvette cachée.

La série 2 utilisait tout le soubassement et le plancher du coffre de l'Alfa Spider, y compris le réservoir et la cuvette de la roue de secours. De ce fait, l'arrière de la Zagato était plus long de dix centimètres que celui de la première série.