Ça y est : l'Alfa Romeo Milano, l'une des voitures les plus attendues de 2024, fait ses débuts. Pourquoi ? C'est vite dit : c'est la première Alfa Romeo (également) 100% électrique et le plus petit modèle de l'entreprise, avec une longueur de 4,17 mètres (35 cm de moins que la Tonale). SUV du segment B et héritier spirituel, en ce qui concerne le segment, de la Giulietta et de la Mito.

Basé sur la même plateforme que la Fiat 600, la Jeep Avenger et la Lancia Ypsilon, l'Alfa Romeo Milano a un style bien à lui et promet un plaisir de conduite typiquement Alfa, grâce aussi à un ADN particulièrement noble. En effet, c'est la même équipe d'ingénieurs que celle qui a créé la Giulia GTA qui est à l'origine de son développement. Disponible dès à présent dans la version de lancement Speciale, il est proposé en version électrique et hybride.

Alfa Romeo Milano, l'extérieur

Avec ses 4,17 mètres de long, 1,78 mètre de large et 1,50 mètre de haut, l'Alfa Romeo Milano revisite certains éléments typiques de la marque, à commencer par le trilby classique à l'avant, à l'intérieur duquel se trouve le Visconti Biscione, pour souligner le lien étroit avec la capitale lombarde. En revanche, le logo est déplacé sur le capot, juste au-dessus de la calandre, et n'est pas en couleur mais en gris et noir.

Les blocs optiques en "C", qui embrassent presque tout l'avant et présentent une signature lumineuse segmentée, très différente de celle de la Giulia, du Stelvio et de la Tonale, sont tout aussi particuliers. La Giulia reprend les phares matriciels à LED de ses grandes sœurs, ce qui n'est pas si courant dans ce segment.

Alfa Romeo Milano, l'avant Alfa Romeo Milano, l'arrière

L'avant élaboré contraste presque avec les flancs nets et sinueux, la ligne des vitres s'élevant à partir du milieu de la porte arrière pour donner du dynamisme. Le toit, en revanche, est parallèle au sol et semble presque adossé à la voiture grâce à la couleur contrastant avec la carrosserie, probablement en option, et aux profils de porte gris.

L'arrière est en retrait, avec la désormais indéfectible bande lumineuse qui traverse tout le hayon et rappelle le concept de l'arrière tronqué cher aux Alfa Zagato du passé, même si d'une certaine manière il semble aussi rappeler certains modèles récents de Kia, avec un soupçon de spoiler, rappelant l'actuel spoiler placé au-dessus de la lunette arrière. Une vitre particulièrement inclinée, qui rend les lignes du Milano élégantes sans sacrifier la capacité de chargement.

Alfa Romeo Milano, les dimensions

Longueur Largeur Hauteur Empattement Compartiment à bagages Alfa Romeo Milano 4,17 mètres 1,78 mètres 1,5 mètre n.d. 400 litres

Alfa Romeo Milano, vue latérale

Alfa Romeo Milano, l'intérieur

Si la Jeep Avenger et la Fiat 600 sont très similaires en termes d'aménagement, l'intérieur de l'Alfa Romeo Milano ressemble plutôt au reste de la gamme Biscione, bien qu'il prenne des directions différentes sur certains points.

L'instrumentation numérique est la désormais classique en forme de télescope, avec un écran de 10,25 pouces placé dans une paupière aux bords éclairés. Comme sur la Giulia, le Stelvio et la Tonale. L'écran d'info-divertissement, également de 10,25 pouces et orienté vers le conducteur, a été déplacé vers une position plus basse, entre les bouches d'aération et les boutons physiques de gestion de la climatisation.

Alfa Romeo Milano, l'intérieur

Le logiciel est nouveau et présente une interface basée sur des widgets, des icônes qui peuvent être déplacées à volonté pour créer des écrans faciles à lire. Les sièges sport Sabelt avec des panneaux latéraux généreux appartiennent à la version la plus puissante de l'Alfa Romeo Milano, caractérisée par la présence d'Alcantara à profusion et d'autres éléments qui soulignent son caractère sportif.

Le tunnel central n'est pas à deux niveaux et abrite quelques boutons, tous physiques, dont un pour la marche/arrêt, le sélecteur de transmission et les modes de conduite. Sous les commandes de climatisation se trouve la plaque d'induction pour la recharge des smartphones, qui peuvent également être connectés sans fil au système d'info-divertissement pour profiter d'Android Auto et d'Apple CarPlay.

En termes d'espace, les 4,17 mètres de l'Alfa Romeo Milano pourraient faire penser à une habitabilité sacrifiée, mais ce n'est pas le cas. Le SUV du Biscione fait bon usage de la plateforme CMP Stellantis, notamment en ce qui concerne la capacité du coffre de 400 litres lorsqu'on voyage avec 5 personnes. De plus, et c'est une première pour une petite voiture électrique du groupe, il y a également un frunk (petit coffre sous le capot avant) où l'on peut ranger de petits objets ou le câble de recharge.

Alfa Romeo Milano, le volant Alfa Romeo Milano, les sièges Sabelt

Instrumentation numérique Infotainment Alfa Romeo Milano 10,25" 10,25"

Alfa Romeo Milano, les moteurs

Électrique ou hybride : c'est ce que nous attendions et c'est ce qu'il y a. Cependant, il y a quelques différences par rapport aux autres modèles avec lesquels il partage la plateforme. En effet, l'Alfa Romeo Milano délivre immédiatement les 240 ch de puissance annoncés par l'Abarth 600 et également envisagés pour la Lancia Ypsilon HF, tous déchargés sur les roues avant.

Alimenté par une batterie de 54 kWh, le moteur électrique synchrone est dédié à l'Alfa Romeo Milano Veloce, le plus puissant de la gamme, et s'accompagne de diverses modifications telles que le différentiel mécanique autobloquant, un rapport de direction plus direct, une voie élargie avec des barres antiroulis avant et arrière spécifiques, des suspensions sport, un système de freinage amélioré et des jantes en alliage de 20 pouces.

Le Milano électrique, en revanche, développe 156 ch, soit la même puissance que l'Avenger, la 600 et l'Ypsilon, avec le même pack de batteries que le Veloce et une autonomie déclarée de 410 km, calculée bien sûr selon le cycle WLTP et à laquelle il faut soustraire environ 20 % pour obtenir un chiffre plus proche de la réalité.

Alfa Romeo Milano, les 3/4 avant

Pour la recharge, il est possible de se connecter à des colonnes de courant continu d'une puissance allant jusqu'à 100 kW, en passant de 10% à 80% de la capacité en moins de 30 minutes. L'offre "Be Charged Anywhere, Anytime", dédiée à la motorisation électrique et à la finition Speciale, comprend le navigateur connecté qui prévoit automatiquement les arrêts de recharge, la Wallbox Free2Move Charge et l'Alfa Romeo E CARD, qui permet de se recharger dans toute l'Europe sur les bornes de recharge publiques.

En ce qui concerne le groupe motopropulseur hybride, l'Alfa Romeo Milano est équipé du 1.2 mild hybrid de 136 ch avec une batterie de 900 Wh bruts, associé à la traction avant ou intégrale, capable de déplacer le SUV du Biscione même en mode 100 % électrique sur une poignée de kilomètres. La transmission intégrale comprend un second moteur électrique de 21 kW sur l'essieu arrière. Il existe différents modes de fonctionnement : Q4, avec la transmission intégrale toujours engagée, jusqu'à un maximum de 30 km/h, tandis que jusqu'à 90 km/h, le système décide si et quand il faut entraîner l'essieu arrière. Au-delà, il n'utilise que la traction avant.

Hybride Électrique Alfa Romeo Milano 1.2 136 ch avant

1.2 136 ch transmission intégrale 156 ch / 54 kWh

240 ch / 54 kWh

Alfa Romeo Milano, les prix

L'Alfa Romeo Milano peut déjà être commandé en version Speciale au prix de 29 900 euros pour la version hybride et 39 900 euros pour la version électrique, avec la possibilité d'acheter par mensualités de 200 euros pour les deux motorisations.

L'équipement de série comprend des jantes en alliage de 18 pouces, une face avant avec trilobale dédiée, finition mate sportive, un intérieur en vinyle et tissu, un volant en cuir, un siège conducteur à réglage électrique et massant, un éclairage intérieur à 8 couleurs, des assistants de conduite de niveau 2, un navigateur connecté, une caméra de recul à 180°, un hayon à commande électrique et un système keyless. Pour l'électrique, il y a aussi le chargeur embarqué triphasé de 11kW .

Alfa Romeo Milano, le pare-chocs avant Alfa Romeo Milano, les feux arrière

L'offre pour les autres versions comprend trois packs différents : l'option complète Techno, avec ADAS de niveau 2, phares matriciels à LED et navigateur connecté, Premium avec intérieur en vinyle et tissu, siège conducteur à réglage électrique et éclairage intérieur, et Sport avec sièges Sabelt, sellerie Alcantara et détails sportifs dans l'habitacle.

Alfa Romeo Milano, les concurrents

En ce qui concerne les concurrents de l'Alfa Romeo Milano, nous devons nous référer aux petits SUV des marques premium telles que l'Audi Q2, récemment renouvelée et sans variante 100% électrique, et le Volvo EX30, disponible uniquement dans une version à batterie.

Audi Q2 Volvo EX30

En ce qui concerne les marques généralistes, outre les cousines Fiat 600, Opel Mokka, DS3 et Jeep Avenger (la plus courte du lot), il y a la Ford Puma, qui sera également électrique dans le courant de l'année, et la MINI Aceman, qui sera disponible dans le courant de l'année.