C'est directement sur le toit du Lingotto de Turin que Fiat dévoile la nouvelle Grande Panda et une grande partie des informations la concernant. Le design italien et une plateforme mondiale sont les piliers sur lesquels repose la nouvelle voiture à hayon de Fiat, qui est produite en Serbie, afin d'exploiter au mieux les synergies du groupe Stellantis pour faire face à la concurrence mondiale, et qui flanquera la Panda traditionnelle de la gamme, fabriquée à Pomigliano d'Arco.

Fiat Grande Panda (2024), l'extérieur

Basée sur la plateforme Smart Car déjà utilisée sur la dernière Citroën C3, la nouvelle Fiat Grande Panda mise beaucoup sur le style, en joue presque, et renvoie ouvertement aux formes carrées et régulières de la Panda originelle, celle de 1980. Il est clair que les dimensions générales ont été complètement revues, sinon, quelle "grande" Panda serait-elle ? Cela permet d'avoir une carrosserie à cinq portes sur une longueur d'un peu moins de quatre mètres.

Fiat Grande Panda (2024), vue latérale Fiat Grande Panda (2024), vue arrière

Les phares sont basés sur les phares carrés de la première série, mais réinterprétés avec des pixels dans la partie supérieure qui sont ensuite camouflés dans la texture de la bande noire qui s'étend sur toute la largeur. C'est dans la partie inférieure de cette même bande que se cachent les principaux faisceaux lumineux. Le logo Fiat est notamment positionné sur un volet qui dissimule, sur la version électrique, un câble de recharge intégré: c'est la première voiture à en être équipée.

Sur le côté, les moulures de la partie inférieure des portes portant le nom du modèle se distinguent et, une fois de plus, on remarque un style particulièrement régulier qui accentue la compacité des volumes.

Fiat Grande Panda (2024), le lettrage latéral

Derrière, enfin, on retrouve la référence aux phares de la Panda des années 1980, petits et verticaux, caractérisés par des calottes transparentes et une forme tridimensionnelle définie par le contour de l'épaulement.

Fiat Grande Panda (2024), les feux arrière

Le nom de la marque en bas-relief figure sur le hayon, tandis qu'en bas, à droite, se trouve le nom du modèle. Les roues sont de 17 pouces et la garde au sol, plus élevée que celle d'une berline normale, souligne l'âme du crossover.

Fiat Grande Panda (2024), les dimensions

Plus longue d'une trentaine de centimètres que la "Pandina", la nouvelle Grande Panda comble le vide laissé par la sortie de la Grande Punto.

Fiat Grande Panda (2024) Longueur 3,99 mètres Largeur 1,76 mètre Hauteur 1,57 mètre Capacité du compartiment à bagages 361 litres

Fiat Grande Panda (2024), l'intérieur

L'habitacle de la Grande Panda prouve que "simple" ne rime pas avec banal ou ennuyeux. L'intérieur, bien que linéaire et intuitif, est riche de détails qui savent embellir l'atmosphère. Par exemple, les deux grands ovales qui dessinent la forme du tableau de bord, en haut, et de la console, en bas, s'inspirent de la forme du circuit sur le toit du Lingotto, à Turin. A tel point qu'au centre du tableau de bord, on retrouve même la silhouette de la Panda dans un virage.

Les bouches d'aération reprennent la forme polygonale des phares, tandis que devant le passager avant se trouve une boîte à gants qui reprend le concept du vide-poche emblématique de la Panda historique.

L'instrumentation numérique se trouve sur un écran de 10 pouces de diamètre, tandis que le système d'info-divertissement mesure 10,25 pouces et dispose d'un logiciel simple et intuitif dans son graphisme. Sous l'écran, on trouve des boutons physiques pour le contrôle de la climatisation, y compris les sièges à réglage progressif, et plus bas, des prises USB-C, une prise 12V et un tunnel avec chargement par induction pour le téléphone et des commandes pour le sélecteur de vitesses.

À l'arrière, il y a de la place pour trois personnes, avec des fixations isofix pour les sièges enfants sur les sièges latéraux, tandis que le coffre mesure 361 litres.

Fiat Grande Panda (2024), les moteurs

La plateforme de la Smart Car est dite "multi-énergie" car elle permet d'installer des motorisations très différentes. Comme pour la Citroën C3 citée plus haut, la Grande Panda est proposée dans une variante thermique et une variante tout électrique.

Cette dernière intègre une batterie au phosphate de fer de 44 kWh alimentant un moteur de 83 kW, soit l'équivalent d'environ 113 ch. Elle promet une autonomie, en cycle WLTP, de 320 km. Aucune spécification de charge n'a été communiquée pour le moment, mais la C3 accepte jusqu'à 100 kW de courant continu, pour une recharge de 20 à 80 % en 26 minutes environ, et jusqu'à 7,4 kW de courant alternatif.

Fiat Grande Panda (2024) sur le toit du Lingotto de Turin

Aucune information n'a été communiquée sur la version thermique mais, toujours en prenant la demi-sœur de Citroën comme référence, il est certain qu'il s'agira du désormais familier moteur 1.2 trois cylindres de 100 ch, vraisemblablement proposé aussi bien dans la variante essence avec boîte manuelle à six vitesses que dans la version mild hybrid, combinée à une transmission automatique. Dans tous les cas, la traction se fait uniquement sur les roues avant.

Fiat Grande Panda (2024), prix

Au moment de la première présentation officielle, la liste des prix de la Fiat Grande Panda n'a pas encore été officialisée. En attendant de connaître les prix réels, on estime que la version hybride pourrait coûter environ 20 000 euros, tandis que l'électrique devrait coûter environ 25 000 euros.