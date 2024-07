Actuellement, les choses ne vont pas vraiment bien chez Ford Europe, dont le siège se trouve à Cologne, en Allemagne : changement à la direction, perte de pouvoir insidieuse par rapport à la société mère à Detroit et part de marché en baisse. C'est désormais un nom historique qui doit redresser la barre. Peut-être même LE nom le plus célèbre de l'histoire européenne de Ford : la Ford Capri est de retour.

"Un nouveau véhicule électrique, développé et produit en Europe. La Ford Capri possède une âme que seul un constructeur avec une grande tradition peut insuffler à une voiture" - Marin Gjaja, directeur de l'exploitation chez Ford Model e

Avec la Capri, Ford présente sa deuxième voiture électrique de la nouvelle génération, qui sort des chaînes de production du Cologne Electric Vehicle Center. La nouvelle Capri se présente comme un SUV coupé au design sportif. Appelez-le comme vous voulez : Le Ford Explorer, plus joli, ou la Volkswagen ID.5, plus chic, car la Capri partage avec ces deux-là la technologie MEB.

Design et dimensions

La Capri originelle a été présentée par Ford en 1969. Selon le constructeur américain, la nouvelle génération ne se contente pas de partager le nom de son prédécesseur historique, elle reprend aussi certaines caractéristiques de design de son ancêtre.

Par exemple, le capot avant, devant lequel une calandre plate s'étend sur presque toute la largeur du véhicule entre les phares horizontaux, cite le modèle stylistique, tout comme l'arête de pliage tombant sur le passage de roue arrière à hauteur des poignées de porte.

Mais l'élément de design le plus marquant est probablement la vitre en forme de C qui s'arrondit vers l'arrière : elle soulignait déjà efficacement la ligne élégante et descendante du coupé de la Ford Capri classique. Sur la nouvelle version tout électrique, les passages de roue arrière se trouvent en dessous.

Ford Capri (1969) Ford Capri (2024)

La nouvelle Ford Capri présente une longueur de 4,634 mètres, une largeur de 1,872 mètre et une hauteur de 1,626 mètre à vide. L'empattement est de 2,767 mètres. Les jantes en alliage léger Aero sont de série : 19 pouces pour la ligne d'équipement Capri, 20 pouces pour la Capri Premium et des roues jusqu'à 21 pouces sont également disponibles en option. La largeur des pneus est dans tous les cas de 235 centimètres à l'avant et de 255 centimètres à l'arrière.

La peinture de présentation Vivid Yellow dit également quelque chose : elle fait allusion aux "couleurs pop" populaires des années 1970 et éveille des souvenirs immédiats de la légendaire Ford Capri RS. Les clients peuvent également commander la Ford Capri dans les couleurs Agate Black Metallic, Frozen White, Magnetic Grey Metallic, Blue My Mind Metallic et Lucid Red Metallic.

Dans la version Premium, le grand hayon s'ouvre électriquement par un mouvement du pied sous le pare-chocs arrière, commandé par des capteurs, cette fonction est disponible en option sur la Ford Capri de base. Le hayon du coffre libère une ouverture de plus d'un mètre de large et de 63 centimètres de haut. Derrière s'étend un compartiment à bagages d'un volume de 572 litres, qui peut être étendu jusqu'à 1 510 litres en rabattant la deuxième rangée de sièges.

Technique et propulsion

Pour le lancement sur le marché, Ford équipe la version à traction arrière, tout comme la version à quatre roues motrices, d'une batterie Extended-Range de type lithium-ion NMC (nickel-manganèse-cobalt). La possibilité de préconditionner la batterie a été intégrée dans le système de navigation ainsi que sous forme de fonction manuelle.

Dans la variante avec traction arrière, le réservoir d'électricité met à disposition une capacité nette de 77 kWh. Le moteur arrière transforme cette énergie en 210 kW (286 ch) de puissance de pointe avec un couple non-stop de 545 Nm. La Ford Capri RWD peut ainsi accélérer de 0 à 100 km/h en 6,4 secondes, sa vitesse maximale étant bridée à 180 km/h.

Avec une charge de batterie, le véhicule à propulsion arrière peut atteindre une autonomie de 627 kilomètres. La recharge s'effectue au choix par courant alternatif avec 11 kW sur la Wallbox domestique ou par recharge rapide en courant continu (DC) avec une puissance de charge allant jusqu'à 135 kW sur les points de charge publics. Sur une telle borne DC, la batterie n'a besoin, selon Ford, que d'environ 28 minutes pour "faire le plein" de 10 à 80% de sa capacité.

La version à transmission intégrale peut réussir cet exercice encore plus rapidement, à savoir en 26 minutes. Elle est équipée d'une puissance de charge de 185 kW. Sa batterie Extended-Range d'une capacité utile de 79 kWh permet de parcourir jusqu'à 592 kilomètres. Le couple du moteur arrière de 545 Nm est complété par un agrégat sur l'essieu avant de 134 Nm supplémentaires. Associé à la puissance maximale de 250 kW (340 ch), cela permet de passer de 0 à 100 km/h en 5,3 secondes. La version à quatre roues motrices autorise également une vitesse de pointe de 180 km/h.

Un mot encore sur le poids : le poids à vide de la nouvelle Capri se situe entre 2 098 et 2 190 kilogrammes. En comparaison, la dernière Capri classique, de troisième génération, pesait entre 1 040 et 1 250 kilos.

Intérieur et connectivité

L'intérieur hautement numérique de la nouvelle Ford Capri se présente réduit à l'essentiel. Sans surprise, on y retrouve de nombreux parallèles avec le Ford Explorer. L'écran tactile de 14,6 pouces de diagonale, placé au centre du cockpit, est un élément de commande important dans ce concept. Comme il est mobile et pivotant, il sert également de couvercle pour le compartiment de rangement appelé "My Private Locker".

La "MegaConsole" de 17 litres, placée au centre de la console centrale, offre également un espace de rangement généreux. Le siège conducteur à douze réglages électriques et à mémoire est équipé d'une fonction de massage en série. Le volant et les sièges avant sont chauffants, le conducteur peut en outre démarrer la préclimatisation de l'habitacle à distance. Les smartphones de la nouvelle Ford Capri peuvent être couplés sans fil avec le Ford SYNC Move via Apple CarPlay et Android Auto. Les câbles sont également superflus pour le chargement des appareils mobiles : Les smartphones compatibles Qi sont alimentés par induction.

Le plaisir sonore dans la voiture est assuré par un système audio à sept haut-parleurs, y compris une barre de son et un réglage du volume en fonction de la vitesse. La navigation en réseau garantit des itinéraires avantageux et toujours à jour.

En plus de ces caractéristiques, la version haut de gamme Capri Premium dispose d'un système audio B&O avec dix haut-parleurs, y compris une barre de son et un subwoofer. Le volume se règle également en fonction de la vitesse. L'éclairage d'ambiance plonge l'habitacle dans une atmosphère colorée.

Conformément à l'équipement de série haut de gamme, la liste des options est compacte. Les sièges avant ergonomiques certifiés sont également disponibles, tout comme la climatisation par pompe à chaleur et le toit vitré panoramique pour la Capri Premium.

Pour le lancement du modèle, Ford propose la nouvelle Ford Capri entièrement électrique en France à partir de 50 000 euros avec une batterie Extended-Range et une traction arrière. En outre, les clients peuvent choisir une transmission intégrale et entre les variantes d'équipement haut de gamme Capri et Capri Premium.