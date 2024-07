La Fiat Grande Panda promet d'apporter quelque chose de nouveau sur le marché des voitures compactes et citadines, une cinq portes au style carré et un peu SUV qui non seulement rappelle la forme de la Panda historique de 1980, mais entend aussi offrir beaucoup d'espace avec peu d'encombrement, puisqu'elle ne mesure que 3,99 mètres de long.

Une autre caractéristique importante de la Grande Panda, qui, comme toutes les nouvelles voitures Fiat, mise sur des couleurs extérieures vives et lumineuses, est le choix entre une version électrique et une version hybride légère. L'intérieur joue également un rôle important dans le design iconique et partiellement rétro de la Fiat Grande Panda. Découvrons-les à l'avance.

Fiat Grande Panda, le tableau de bord

Le premier signe distinctif de la Fiat Grande Panda est le tableau de bord où se détache l'élément rectangulaire aux côtés arrondis inspiré de la forme du circuit historique du Lingotto à Turin. La même forme rectangulaire ovale est réservée au panneau qui comprend l'instrumentation numérique de 10 pouces et l'écran d'info-divertissement de 10,25 pouces.

Une attention particulière a également été portée à l'optimisation de l'espace intérieur, avec des compartiments de rangement d'une capacité totale de 13 litres logés dans le tableau de bord. Un compartiment de 3 litres rappelle le fameux "pocket" dessiné par Giorgetto Giugiaro pour la Panda de 1980.

À noter également la présence de la boîte de vitesses à bascule sur le tunnel central, de deux prises de recharge USB-C pour les passagers avant et de la classique clé métallique pour le contact.

Fiat Grande Panda, finitions et matériaux

Parmi les matériaux utilisés pour l'intérieur de la Fiat Grande Panda, on trouve plusieurs éléments décoratifs jaunes qui marquent les contours des bouches d'aération, du tableau de bord et de la console centrale.

Fiat Fiat Grande Panda (2024), le détail du tunnel central

Autre curiosité, le panneau jaune transparent situé presque au centre du tableau de bord et sur lequel figure la silhouette de la première Panda en train de grimper. Une partie du tableau de bord est recouverte d'une fibre de bambou, y compris la boîte à gants.

Fiat Il y a aussi l'historique Panda de 1980 Fiat Fiat Grande Panda (2024), la finition en fibre de bambou

Les sièges avant avec appuis-tête intégrés ont une finition "damier", tout comme les sièges arrière, avec des surpiqûres jaunes contrastées et l'inscription, également en jaune, "Panda made with love in Fiat".

Fiat Fiat Grande Panda (2024), les sièges avant

Fiat Grande Panda, l'espace

Bien qu'elle mesure 3,99 mètres de long, soit moins que la moyenne du segment B (4,06 mètres), la nouvelle Fiat utilise les capacités de la nouvelle plateforme Smart Car partagée avec la Citroën C3 pour offrir cinq places et une excellente capacité de chargement.

Fiat Fiat Grande Panda (2024), les sièges arrière Fiat Fiat Grande Panda (2024), le coffre

Le compartiment à bagages arrière a une capacité de 361 litres, ce qui est nettement supérieur à celui de l'actuelle Panda qui commence à 225 litres. À titre de comparaison, la Fiat 500X, plus grande, dispose d'un coffre à partir de 350 litres, soit moins que la Grande Panda.