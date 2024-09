Existe-t-il une F1 plus iconique que celle que nous allons vous présenter dans cet article ? À savoir une McLaren F1 motorisée par Honda et ayant remporté Un Grand Prix à Monaco avec à son volant, nul autre qu'Ayrton Senna.

Si vous ne vous souvenez pas de la MP4/7 se faufilant avec brio entre les rails de la principauté tandis qu'une Williams survoltée tentait inlassablement de trouver l'ouverture, jetez un coup d'œil à cette vidéo.

La course de 1992 a été élue par les fans de F1 comme la plus belle victoire de tous les temps dans la principauté de Monaco, un exploit stupéfiant pour Ayrton Senna et McLaren face à la Williams de Nigel Mansell.

La majeure partie du Grand Prix de Monaco 1992 a été une procession. Mansell avait pris une avance considérable, s'étant élancé depuis la pole position, avant de tout perdre (y compris la tête de la course) à la suite d'une crevaison. Les trois derniers tours sont à couper le souffle, montrant la capacité de Mansell à exploiter chaque once de puissance de sa Williams, face à un Senna poussé dans ses retranchements.

"À ce moment de la course, mes pneus étaient morts, j'étais fatigué", a déclaré le pilote brésilien à la sortie de sa monoplace. "Comment résister dans ces conditions ? Je savais qu'il (Nigel Mansell) allait tout essayer pour passer. Alors je suis resté du bon côté de la piste, là où il essaierait de doubler. Sur la ligne droite, c'était du dragster... 2e, 3e, 4e, pied dedans..."

Comment cette McLaren historique s'est-elle retrouvée à Tacoma, dans l'État de Washington ? La chaîne YouTube de Larry Chen est là pour l'expliquer.

Cette McLaren fait partie de la collection de Griot's Garage, des fournisseurs de produits d'entretien automobile d'excellente qualité qui restaurent également des voitures classiques. Griot's a acheté cette McLaren lors des récents déboires financiers de l'écurie de Formule 1, qui a vendu une partie de ses châssis de course pour se procurer de l'argent.

L'excellent Larry Chen a ainsi pu découvrir la McLaren et ses secrets. C'est une excellente vidéo pour tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la F1 ou aux voitures de collection.