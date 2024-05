La vie de Senna fait l'objet de nombreux hommages cette semaine, à l'occasion du 30e anniversaire de son accident, qui lui a coûté la vie le 1er mai 1994, à l'occasion du Grand Prix de Saint-Marin.Après le Grand Prix de Miami, le circuit d'Imola sera le prochain à accueillir la F1 et sera inévitablement le théâtre de nouveaux hommages au regretté pilote brésilien.

Le quadruple champion du monde, Sebastian Vettel, qui possède la McLaren MP4/8 de 1993 de Senna, a annoncé qu'il ferait rouler la voiture pour en faire une démonstration le jour de la course à Imola, afin de rendre hommage à l'un de ses héros.

"Ayrton Senna n'était pas seulement un pilote que j'estimais beaucoup parce qu'il était l'un des meilleurs que la discipline n’ait jamais connu, mais aussi un homme d'une grande compassion", a déclaré Vettel dans une vidéo sur Instagram. "Cela fait 30 ans depuis son accident et je voulais rendre hommage à Ayrton", a-t-il ajouté. "Je serai à Imola pour le Grand Prix afin de piloter sa voiture, la McLaren MP4/8. J'espère vous voir le dimanche 19 mai".

Vettel, qui est connu pour son grand intérêt pour l'histoire de la F1, a acquis la MP/8 ainsi que la Williams FW14B de Nigel Mansell de 1992, qu'il a exposée à plusieurs reprises depuis sa retraite de la F1 en 2022. L'Allemand, qui est également un écologiste et un fervent défenseur de la biodiversité, a fait rouler ses anciennes F1 au Festival of Speed de Goodwood l'année dernière, en utilisant des biocarburants neutres en carbone sous la bannière Race without a Trace. Auparavant, il avait également fait une démonstration avec la Williams à Silverstone.

"Je suis un pilote passionné et il est important pour moi que nous continuions à prendre plaisir à conduire des voitures de course emblématiques aujourd'hui et à l'avenir, mais que nous le fassions d'une manière responsable", a-t-il déclaré à propos du programme.

La MP4/8 était la première voiture de McLaren construite depuis le départ de Honda en tant que fournisseur de moteurs à la fin de l'année 1992. Elle était équipée d'un moteur Ford V8 client peu puissant, mais entre les mains de Senna, elle est parvenue à rivaliser à plusieurs reprises avec la Williams-Renault d'Alain Prost, qui dominait la compétition. Senna a remporté cinq Grand Prix et s'est hissé à la deuxième place du championnat derrière le Français. Sa légendaire victoire par temps de pluie au Grand Prix d'Europe de Donington est considérée comme l'une des performances les plus emblématiques de tous les temps en F1.

Vers un retour sur le devant de la scène ?

À l'exception d'une apparition à la Race of Champions 2023 en Suède, Vettel n'a pas couru en compétition depuis son départ de la F1 à la fin de l'année 2022. En mars dernier, il a testé l'hypercar Le Mans de Porsche lors d'un test d'endurance à Aragon, parcourant deux fois la distance d'un Grand Prix au volant de son prototype Porsche 963. L'équipe Porsche Penske a été impressionnée par les performances du pilote de 36 ans, mais il n'est pas encore clair si Vettel courra un jour pour la marque dans le Championnat du monde d'endurance.