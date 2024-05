Netflix diffusera bientôt une nouvelle minisérie basée sur la vie d'Ayrton Senna, champion de Formule 1. Intitulée simplement Senna, cette série de six épisodes devrait être diffusée dans le courant de l'année. Netflix n'a pas annoncé de date de diffusion exacte, hormis celle de 2024.

La bande-annonce montre des aperçus de la vie du pilote de Formule 1, avec en toile de fond son émouvante victoire au Grand Prix du Brésil en 1991. À l'époque, Senna avait remporté deux championnats du monde de F1, mais n'avait jamais gagné sur son circuit national. Avec des images de sa jeunesse et de sa carrière qui défilent sur la visière de son emblématique casque jaune, la bande-annonce nous fait découvrir les difficultés qu'il a rencontrées lors de cette course. Elle se termine par ses cris de victoire, célèbres lors de la retransmission en direct de la course. Ces cris ont été entendus au moment où il a franchi le drapeau à damier. Même les fans les plus endurcis risquent de verser quelques larmes.

Senna est incarné par Gabriel Leone dans la série, qui compte également Matt Mella dans le rôle d'Alain Prost et Pamela Tome dans celui de Xuxa, la petite amie de Senna. Selon Netflix, la série est une réécriture fictive de l'histoire de la vie de Senna, tant au volant qu'au niveau personnel. Elle commence au début de sa carrière de pilote, lorsque Senna courait en Formule Ford, et nous emmène jusqu'à son terrible accident.

Ce dernier s'est déroulé le 1er mai 1994, il y a 30 ans jour pour jour. Sa voiture a quitté la piste dans un virage à grande vitesse sur la piste d'Imola lors du Grand Prix de Saint-Marin. La Williams a alors percuté le mur avant de s'immobiliser plusieurs mètres plus loin. Le pilote brésilien a été extrait et immédiatement transporté par hélicoptère vers un hôpital voisin.

Après sa victoire au Grand Prix du Brésil en 1991, Senna a remporté son troisième championnat du monde. À l'âge de 31 ans, il était le plus jeune triple champion de F1 et le plus jeune à remporter deux championnats consécutifs (1990 et 1991). Il avait 34 ans lorsqu'il est décédé.