Peu de livrées de voitures de course sont aussi emblématiques que celles des Formule 1 John Player Special noir et or de Lotus. Aujourd'hui, Rec Watches propose un nouveau garde-temps en édition limitée qui reprend ce même look avec une touche d'originalité. Elle est fabriquée à partir de composants d'une F1 JPS, mais pas n'importe quel châssis. Elle contient des composants du châssis 4 de la Lotus 98T, pilotée par Ayrton Senna lors de la saison 1986.

C'est pourquoi la montre s'appelle 98T/4. Elle a été fabriquée en collaboration avec Classic Team Lotus et, comme le montrent les photos, elle reprend le même schéma de couleurs noir et or caractéristique de la marque. La montre est principalement en acier inoxydable, mais le Chapter Ring, la partie circulaire entourant le cadran, est composé d'aluminium provenant des tubes de distribution d'origine de la voiture. Le verre supérieur est en saphir, le bracelet est en cuir et la montre est étanche à 100 mètres.

Les initiés se souviendront que 1986 a été la dernière année pour la livrée noire et or de JPS, et Rec Watches affirme que la voiture de course donneuse a été utilisée pour les huit dernières courses de cette saison. L'aluminium provient donc de la dernière voiture JPS à avoir couru en F1, pilotée par l'un des plus grands pilotes de F1 de tous les temps.

Rec Watches ne produira que 989 exemplaires, au prix de 3 995 dollars (3 726 euros) l'unité. Les personnes qui passeront une précommande bénéficieront d'un prix réduit à 3 195 dollars (2 979 euros), mais il y a un hic. Les montres ne seront pas disponibles avant mars 2025, de sorte que les personnes ayant passé une précommande devront attendre près d'un an pour obtenir leur petit bout d'histoire de la F1.

Il semblerait que les acheteurs soient plus que disposés à attendre, car la grande majorité des 989 montres ont déjà été vendues, selon Rec. Au 26 avril, 173 précommandes étaient encore disponibles.