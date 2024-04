Le 13 mai prochain, à Genève, dans la semaine précédant le Grand Prix d'Émilie-Romagne, Christie's Auction House proposera une sélection de montres de la collection personnelle du septuple Champion du Monde de Formule 1.

La pièce maîtresse de la collection est une Vagabondage 1 en platine, unique en son genre, qui avait été commandée pour Schumacher comme cadeau de la part de son ancien patron chez Ferrari, Jean Todt.

La montre illustre le lien étroit entre Todt et le designer horloger François-Paul Journe, et comporte des symboles représentant les titres mondiaux du Baron Rouge, le dessin de son casque et l'emblème du cheval cabré de Ferrari.Elle est gravée d'une dédicace de Todt à Schumacher pour Noël 2004. Christie's estime que la montre pourrait être vendue entre 1,2 et 2,2 millions de dollars.

Un autre objet intéressant est une Audemars Piguet personnalisée, commandée, une nouvelle fois, par Todt à Schumacher à l'occasion de Noël 2003. Elle comporte une mention de ses six titres et intègre son célèbre casque rouge de l'époque. Cette montre est estimée entre 170 000 et 280 000 livres sterling.

La troisième montre qui sort du lot est une Rolex Daytona Paul Newman qui appartenait à Schumacher et qui est estimée entre 230 000 et 440 000 dollars. Il s'agit d'un exemple du chronographe en acier le plus iconique et le plus réputé de la marque horlogère.

Christie's remercie la famille Schumacher

Rémi Guillemin, responsable des montres pour l'Europe et les États-Unis chez Christie's, a déclaré à propos de cette vente aux enchères :"Christie's remercie sincèrement la famille Schumacher pour la confiance qu'elle nous a témoignée et pour son souhait de partager ces chefs-d'œuvre de l'horlogerie avec d'autres collectionneurs passionnés du monde entier."

"Nous sommes fiers de présenter ces garde-temps emblématiques et uniques appartenant à l'une des plus célèbres légendes de la Formule 1. C'est un moment exceptionnel pour les amateurs de montres et de F1. Nous nous réjouissons de rencontrer des collectionneurs passionnés lors de nos expositions internationales et de la vente aux enchères qui aura lieu le 13 mai à Genève".

Schumacher reste l'un des pilotes de F1 les plus titrés de l'histoire de ce sport et partage le record de sept titres mondiaux avec Lewis Hamilton. L'ancien pilote allemand s'est retiré de la F1 fin 2012, après un bref retour chez Mercedes. L'hiver suivant, Michael Schumacher a été victime d'un grave accident de ski à Meribel, lui causant de graves blessures à la tête. Depuis, son état de santé a été gardé secret par sa famille.