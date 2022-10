Non, ce que vous voyez sur les photos n'est pas une réplique : la Ferrari F2003-GA est réellement à vendre. La vente aux enchères organisée par RM Sotheby's le 9 novembre mettra également en vedette cette icône de la course automobile, fidèle allié de Michael Schumacher dans la conquête de son sixième titre de champion du monde.

C'est la monoplace qui a fait basculer cette saison et a permis au pilote allemand de battre Juan Pablo Montoya et les jeunes Kimi Raikkonen et Fernando Alonso.

Né pour gagner

Cette variante de la Ferrari F2003 avec le châssis 229 a été présentée lors du Grand Prix d'Espagne, le cinquième de la saison. Baptisée "GA" en hommage au président de Fiat, Gianni Agnelli, décédé en janvier de la même année, la monoplace présentait plusieurs nouveautés par rapport à la voiture précédente.

Le changement le plus notable était l'empattement plus long, qui permettait une configuration aérodynamique différente et une nouvelle version du moteur 3.0 V10 Tipo 052 de 845 ch capable d'atteindre 19 000 tr/min.

Les modifications apportées à la monoplace se sont avérées décisives pour relancer Schumacher après un début de saison en demi-teinte, caractérisé par une seule victoire au GP de Saint-Marin lors des quatre premières courses. Lors des débuts en Espagne, Ferrari s'impose immédiatement et récidive quelques semaines plus tard lors des GP d'Autriche et du Canada.

Maranello passe au châssis 231 pour les GP de Grande-Bretagne, d'Allemagne et de Hongrie, mais les résultats modestes incitent le directeur d'équipe Jean Todt à revenir à la version 229.

Ainsi, au Grand Prix de Monza, Scumacher enflamme la foule en remportant la pole position, le meilleur tour et la victoire. Le cinquième succès à bord de Ferrari a lieu lors du GP des États-Unis, tandis que lors de la dernière course de la saison, la huitième place de Schumacher (et la victoire simultanée de Barrichello qui "ferme la route" à Raikkonen, deuxième sur le podium) suffit pour remporter le sixième titre mondial.

Récemment, la monoplace (y compris son V10, qui n'a parcouru que 238 km) a été entièrement révisée par les techniciens de la Rossa et était en piste à Fiorano avec Mick Schumacher au volant.

Aujourd'hui, ce morceau d'histoire de la Formule 1 est prêt à trouver un nouveau foyer à un prix vraiment imprévisible.