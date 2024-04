Ayrton Senna a joué un rôle important dans le développement de la première génération de la Honda NSX. Le légendaire pilote de Formule 1 a mis les prototypes à rude épreuve, donnant son avis aux ingénieurs sur les améliorations à apporter. Honda lui a envoyé quelques voitures dans le cadre de ce partenariat, et aujourd'hui, l'une d'entre elles est à vendre. Mais vous avez intérêt à avoir les poches bien garnies.

Cette Honda NSX rouge de 1991 est apparue récemment sur AutoTrader au Royaume-Uni, avec un prix de vente non négligeable de 500 000 livres sterling. Cela représente environ 581 000 euros au taux de change actuel, soit un prix bien supérieur à celui pratiqué en Amérique du Nord pour des exemplaires peu kilométrés, où la NSX était commercialisée sous la marque Acura.

L'histoire de Senna avec la voiture est évidemment un facteur important qui rend cette NSX spéciale. Selon la description du vendeur, cette voiture a figuré sur plusieurs photos avec le pilote. La documentation présentée dans la galerie de photos indique que la voiture a d'abord été envoyée au Portugal pour l'usage personnel de Senna. C'est ici que le propriétaire actuel, Robert McFagan, l'a acquise.

"J'ai acheté la voiture pour la première fois en 2013 lors d'un voyage en Algarve, au Portugal, et je la possède depuis lors, où elle trône fièrement dans ma propriété de l'East Sussex", a-t-il déclaré. "La NSX rouge de Senna lui a été offerte par Honda, avec qui il avait un partenariat commercial, et Senna l'a souvent utilisée et a été photographié avec la voiture lors de ses séjours au Portugal."

En ce qui concerne la voiture elle-même, l'annonce indique qu'elle a parcouru 39 100 miles (soit environ 62 700 km). Elle est rouge avec un intérieur noir, et en regardant les photos, elle est vraisemblablement en très bon état. L'annonce n'offre pas de détails sur la voiture, si ce n'est que Senna en était le propriétaire et qu'elle est déjà programmée pour être exposée à la Senna Exhibition à Silverstone plus tard en août. Le vendeur "préférerait que la voiture soit récupérée après la fermeture de l'exposition". Cela pourrait être le moment idéal pour prendre livraison de votre nouvelle Acura à 580 000€, liée à une véritable légende de la course automobile.