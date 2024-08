Du 23 au 25 août aura lieu le Silverstone Festival, un évènement qui rassemble chaque année plus de 100 000 spectateurs. Au programme : le meilleur de l’histoire de la course automobile, des expositions de modèles classiques, des concerts, des ventes aux enchères et bien d’autres activités pour "toute la famille".

Cette année, à l’occasion des 30 ans de la disparition d’Ayrton Senna, triple champion du monde de Formule 1, l’organisation a décidé de rendre hommage au pilote brésilien en exposant les voitures qui ont forgé la carrière de l’un des plus grands noms du sport automobile.

Les aventures en Rallye d'Ayrton Senna

Aux côtés de toutes les monoplaces d’Ayrton Senna, deux invitées surprises seront également présentes. Il s’agit de deux voitures de rallye emblématiques des années 80 que Senna a eu l’occasion de piloter : la Ford Sierra RS Cosworth et la MG Metro 6R4.

C’est en 1986, dans les régions sauvages du centre du Pays de Galles, que le pilote brésilien s’est essayé aux sensations fortes du rallye. Un évènement couvert par le journaliste automobile Russell Bulgin pour le magazine Cars and Conversions, le média le plus vendu à l’époque.

Link House/CCC. MG Metro 6R4 pilotée par Ayrton Senna (1986) Link House/CCC. MG Metro 6R4 pilotée par Ayrton Senna (1986)

Malheureusement, ni Ayrton Senna ni Russell Bulgin sont encore parmi nous. Le triple champion du monde de F1 a perdu la vie tragiquement à Imola le 1er mai 1994, un évènement qui a bouleversé le monde entier. Le journaliste a également disparu huit ans plus tard après avoir perdu sa bataille contre le cancer.

De ce jour de 1986, il ne reste plus que les deux bolides susmentionnés qui seront exposés dans la vitrine spéciale du festival. Mais avant cela, la Cosworth et la 6R4 ont participé à une séance photo plus tôt ce mois-ci.

Mark Constanduros/MotorvationPR Ford Sierra RS Cosworth et MG Metro 6R4 exposées au Silverstone Festival Mark Constanduros/MotorvationPR Ford Sierra RS Cosworth et MG Metro 6R4 exposées au Silverstone Festival

La RS Cosworth et la Metro 6R4 réunies à Silverstone

38 ans plus tard, les deux bolides mythiques des années 80 ont pour la première fois été réunis sur le même lieu, en haut des montagnes Cambria. Et pour couronner le tout, la Ford et la MG se sont retrouvées dans leurs livrées d’origine. A l’époque, la RS Cosworth de Brooklyn Motorsport appartenait à Phil Collins, qui se souvient très bien de cet évènement et notamment de la sortie de route de Senna dès le premier virage.

"Je lui ai dit de ne pas utiliser les trajectoires de course sur circuit et de rentrer le nez en étroit, mais il a pris un virage large comme s’il s’approchait d’un virage à Silverstone, s’est retrouvé sur le gravier et nous avons glissé dans le fossé", se souvient Collins. "Il était très humble et s’excusait, et par la suite, c’était un élève parfait. En fait, alors qu’il était un novice complet, c’était devenu de la poésie en mouvement en quelques tours. La vitesse à laquelle il a appris était vraiment impressionnante, avec le contrôle de sa voiture, il était très naturel."

"Après avoir travaillé avec lui, j’ai réalisé qu’il y avait une autre facette du grand homme que celle souvent dépeinte dans les médias. C’était un type absolument adorable et rien à voir avec une superstar. En chemin vers la forêt, nous avons coincé la camionnette sous une branche basse d'un arbre et, plutôt que de laisser les mécaniciens régler le problème, il a bondi de la cabine, a attrapé une scie et a sauté sur la galerie de toit. C'était un détail banal, mais ses actions en disent long sur l'homme."

Mark Constanduros/MotorvationPR Ford Sierra RS Cosworth et MG Metro 6R4 exposées au Silverstone Festival

La 6R4 avait été réservée comme "voiture média" par Austin Rover et accompagnée au Pays de Galles par le responsable des produits et de la presse technique de la société, Kevin Jones. Toujours enthousiaste, Jones était de retour au sommet de la montagne au Pays de Galles pour la récente réunion.

"Cela m'a rappelé tant de merveilleux souvenirs", a admis Jones qui avait eu la chance de savourer un trajet passager aux côtés du pilote Lotus de l'époque. "Il était comme un magicien, jonglant avec le volant avec des angles de braquage précis et des corrections minimales. Nous étions principalement sur le côté, même avec un précipice de la colline d'un côté et une grande chute hors de vue vers la rivière de l'autre."

"Il était de toute évidence un génie de la conduite et ce fut une aventure vraiment palpitante. J’aimerais penser que ce qu’il a appris ce jour-là l’a aidé dans ces conditions pluvieuses à Donington Park lorsqu’il a réalisé ce superbe premier tour en route vers l’une de ses victoires les plus mémorables en F1."

Quant à Senna, il a également beaucoup apprécié l’opportunité de s’essayer à une autre discipline. À l’époque, il aurait déclaré :

"Pour le plaisir, c’était probablement la meilleure journée que j’ai jamais passée en Angleterre", a-t-il déclaré en souriant, oubliant qu’il était, en fait, au Pays de Galles. "C’était beaucoup plus excitant que ce à quoi je m’attendais. Beaucoup plus engageant. Je n’ai pas senti le temps passer. Il est passé si vite parce que j’ai découvert, j’ai appris de plus en plus et j’ai accéléré de plus en plus. J’ai eu des moments… c’était très excitant. Sentir la voiture dans les airs puis toucher le sol. Quelque chose que je n’avais jamais vécu auparavant dans une voiture de route."

Mark Constanduros/MotorvationPR Ford Sierra RS Cosworth et MG Metro 6R4 exposées au Silverstone Festival

La Ford Sierra RS Cosworth et la MG Metro 6R4 seront l’une des pièces les plus fascinantes du Silverstone Festival. Accompagnées de plus de 25 voitures ayant été pilotées par Ayrton Senna, Il s'agira de la collection la plus complète de voitures de la légende brésilienne jamais rassemblée et d'une attraction incontournable pour tous les visiteurs.

Si vous êtes de passage en Angleterre à la fin du mois d’août, voici plus d’informations : Silverstone Festival