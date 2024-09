McLaren Automotive crée la surprise avec une annonce particulière. Ils confirment aujourd'hui le prochain chapitre de l'histoire extraordinaire de leur légendaire série de véhicules « 1 ». La nouvelle supercar, baptisée McLaren W1, sera dévoilée le dimanche 6 octobre 2024 à 13h00 BST (14h00 CET).

McLaren justifie le nouveau nom comme suit : "Le nom W1 rend hommage à la mentalité de McLaren en matière de championnat du monde, et la date de la présentation publique marque le 50e anniversaire de la première victoire de McLaren au Championnat du monde des constructeurs en Formule 1 et de la victoire d'Emerson Fittipaldi au Championnat du monde des pilotes en 1974 avec McLaren". Une courte vidéo a également été publiée à ce sujet :

La McLaren W1 est la remplaçante de la légendaire McLaren F1 et de la P1, elle peut donc être considérée comme une hypercar. Rien n'a encore filtré sur la technique. La P1, construite entre 2013 et 2015, tirait un total de 916 chevaux de la combinaison d'un V8 turbo de 3,8 litres et d'un moteur électrique.

La McLaren la plus extrême du moment est la Solus GT, une monoplace à moteur central non homologuée pour la route et sans homologation FIA. Le moteur V10 atmosphérique de 5,2 litres, qui tourne jusqu'à 10 000 tr/min, développe environ 840 ch (632 kW) et 650 Nm de couple.

En regardant la concurrence comme Lamborghini ou Ferrari, une forme d'hybride plug-in semble envisageable dans le cas de la W1. C'est-à-dire la combinaison d'un puissant moteur à combustion biturbo avec un ou plusieurs moteurs électriques. Il est probable que McLaren vise la limite magique des 1 000 chevaux. Laissons-nous surprendre.

"La McLaren W1 est définie par de véritables principes de supercar et est l'expression ultime d'une supercar McLaren. Façonnée par notre riche histoire de course et notre mentalité de champion du monde, la W1 repousse les limites de la performance et est digne de porter le nom de '1'. Comme ses précédentes, la F1 et la McLaren P1, la W1 définit les règles d'une véritable supercar", déclare Michael Leiters, Chief Executive Officer de McLaren Automotive.